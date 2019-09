Aziende e ricercatori di sicurezza non hanno mai collaborato così strettamente

Comportamenti, politiche e aspettative associate alle modalità in cui organizzazioni e ricercatori di sicurezza esterni collaborano in caso di identificazione di vulnerabilità.

Veracode, fornitore di test per la sicurezza delle applicazioni (AST), ha rilasciato i risultati di uno studio globale sul tema della divulgazione delle vulnerabilità software, denominato Exploring Coordinated Disclosure, che analizza comportamenti, politiche e aspettative associate alle modalità in cui organizzazioni e ricercatori di sicurezza esterni collaborano in caso di identificazione di vulnerabilità.

Dallo studio emerge che oggi le aziende di software e i ricercatori di sicurezza sono quasi universalmente d’accordo nel pensare che rivelare le vulnerabilità per migliorare la sicurezza software rappresenti un vantaggio per tutti. Il 90% dei rispondenti, infatti, ha confermato che la divulgazione di vulnerabilità “ha universalmente lo scopo più ampio di migliorare il modo in cui il software viene sviluppato, utilizzato e corretto”. Riconoscere che le vulnerabilità non affrontate determinino l’enorme rischio di conseguenze negative per gli interessi di imprese, consumatori e persino per la stabilità economica globale, rappresenta un punto di svolta nell’industria software.

“L’allineamento che lo studio rivela è molto positivo“, ha affermato Chris Wysopal, Chief Technology Officer and co-founder di Veracode. “La sfida, tuttavia, è che le politiche di divulgazione delle vulnerabilità sono estremamente incoerenti. Se i ricercatori non sono sicuri di come procedere quando rilevano una vulnerabilità, le organizzazioni rimangono esposte a minacce della sicurezza, dando ai criminali la possibilità di sfruttare queste vulnerabilità. Sebbene oggi disponiamo di strumenti e processi per trovare e ridurre il numero di bug nel software durante il processo di sviluppo, ogni giorno vengono scoperte nuove vulnerabilità. Una solida politica di divulgazione rappresenta un elemento chiave indispensabile della strategia di sicurezza di un’organizzazione e consente ai ricercatori di lavorare con l’azienda stessa per ridurne l’esposizione. Una buona politica di divulgazione delle vulnerabilità definirà le procedure per lavorare con i ricercatori di sicurezza esterni, stabilirà le aspettative su tempistiche e risultati fissi, oltre a individuare i difetti e correggere i software prima che vengano distribuiti.”

Queste le principali evidenze emerse dallo studio.

Le divulgazioni di vulnerabilità non richieste avvengono regolarmente. L’indagine ha rilevato che negli ultimi 12 mesi oltre un terzo delle aziende ha ricevuto un report di divulgazione delle vulnerabilità non richiesto. Ciò rappresenta un’opportunità per collaborare con la parte che si occupa della segnalazione per correggere le vulnerabilità e quindi divulgarle, migliorando così la sicurezza generale. Per le organizzazioni che hanno ricevuto un rapporto di vulnerabilità non richiesto, il 90% delle vulnerabilità sono state divulgate in modo coordinato tra i ricercatori di sicurezza e l’azienda. Questa è la prova di un cambiamento significativo nella mentalità a dimostrazione che lavorare in modo collaborativo è l’approccio più efficace per raggiungere la trasparenza e migliorare la sicurezza.

I ricercatori di sicurezza sono motivati dal bene comune. Lo studio mostra che i ricercatori di sicurezza sono generalmente ragionevoli e motivati dal desiderio di migliorare la sicurezza per il bene comune. Il 57% dei ricercatori si aspetta che gli venga comunicato quando una vulnerabilità è stata riparata, mentre il 47% si aspetta aggiornamenti regolari sulla correzione e il 37% si aspetta di convalidare la correzione. Solo il 18% degli intervistati si aspetta di essere pagato e il 16% si aspetta il riconoscimento della propria scoperta.