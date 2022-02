Anipla TechTalk: webinar sulla certificazione per la cyber security

Anipla, Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione, organizza degli speech online snelli e facili da fruire: gli Anipla TechTalk. Un formato che vuole essere utile e comodo per permettere, in meno di un’ora, di approfondire temi legati all’automazione e all’attualità tecnologica.

Il prossimo Anipla TechTalk, cha ha anche il patrocinio di Gisi e Ais/Isa, è dedicato a “Il processo di certificazione dei prodotti (sistemi e componenti) per la cyber security secondo schema ISASecure” e si terrà il 25 febbraio 2022, con inizio alle ore 14:00 e conclusione verso le 15:00.

In particolare, questo Anipla TechTalk illustrerà le caratteristiche del processo di certificazione per la cyber security OT di ISASecure sulla base dello standard IEC 62443. Partendo dalla struttura dello standard IEC, si vedrà come sono stati creati gli schemi certificativi a copertura del Product Development, attraverso la certificazione del Lifecycle e del sistema di gestione, oppure come ‘certificazione di tipo’, relativamente alla conformità del prodotto rispetto ai requisiti tecnici di sistemi e componenti indicati dalla IEC 62443.

ADV Sanità in Italia, i sei pilastri per una cybersecurity più efficiente Bitdefender - Il settore è tra i più esposti, come dimostra l’attacco ransomware alla Regione Lazio. Una ricerca Bitdefender nel rapporto Clusit evidenzia gli elementi su cui è più urgente lavorare Il settore è tra i più esposti, come dimostra l’attacco ransomware alla Regione Lazio. Una ricercanel rapporto Clusit evidenzia gli elementi su cui è più urgente lavorare LEGGI TUTTO

Massimiliano Latini, dal laboratorio accreditato ISASecure BYHON, illustrerà i vantaggi che questa certificazione può apportare e con quali modalità ottenerla; quali prove sostenere, tempistiche e durata. La ISASecure® è la certificazione che si sta affermando come il più importante riconoscimento al mondo per la conformità in termini di cyber security dei prodotti industriali.

A cura di Massimiliano Latini (Cyber security Certification Manager BYHON).

AGENDA

Introduzione alla Cyber Security OT Cyber Security OT secondo la IEC 62443 Schema di certificazione ISASecure®: modalità e vantaggi Sessione di risposte alle domande e chiusura dei lavori

L’iscrizione è gratuita: registrati subito per assicurarti il tuo posto.