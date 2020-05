Acronis Cyber Protect Cloud: sicurezza tutto in uno per lo smart working

Lo smart working starà pur guadagnando sempre più spazio al giorno d’oggi, ma il 50% delle aziende di tutto il mondo ammette di non essere ancora completamente pronto a passare al lavoro remoto. Milioni di dipendenti non hanno infatti computer portatili e postazioni di lavoro configurati, costringendo le aziende ad acquistare più macchine. Oltre l’80% dei team IT inoltre non è ancora in grado di fornire un’infrastruttura sicura ed efficiente per i lavoratori remoti, mentre alcune persone stanno prendendo in considerazione l’idea di lavorare in modalità smart in modo permanente.

In questo scenario non privo di incognite e problemi Acronis ha annunciato il lancio globale di Cyber Protect Cloud, soluzione di protezione informatica che integra backup, disaster recovery, anti-malware di nuova generazione, anti-virus, cybersecurity e strumenti di gestione in un’unica console. Cyber Protect Cloud offre un’integrazione di protezione dei dati e cybersecurity basata sull’IA e consente agli utenti di affrontare tutte le moderne minacce informatiche, comprese quelle derivanti dai software di videoconferenza come Zoom e WebEx.

Acronis Cyber Protect Cloud dispone di un modello di licenza unificato, un agente e un backend, una console di gestione, un’interfaccia utente e un alto livello di integrazione tra i servizi, condividendo i dati e automatizzando le azioni per migliorare notevolmente la sicurezza dei dispositivi endpoint e edge. I Service Provider beneficeranno ora di uno strumento capace di eliminare la complessità e consentire loro di fare della sicurezza un punto focale del loro portafoglio, soddisfacendo le aspettative dei loro clienti e consolidando i propri fornitori.

AV-Test.org, il rispettato istituto tedesco per la sicurezza, ha eseguito una versione pre-release di Acronis Cyber Protect Cloud nel marzo 2020 su un computer con Windows 10 Professional English 64-bit. AV-Test ha testato sia lo stato che il tasso di rilevamento dinamico di Acronis Cyber Protect Cloud, eseguendo la scansione di un set di 6932 file eseguibili malevoli di Windows (PE) e Acronis ha ottenuto un punteggio perfetto con un tasso di rilevamento verificato del 100%, mentre nel test dei falsi positivi Acronis ha nuovamente fornito un risultato perfetto, causando zero falsi positivi.