Smart City in Italia: il PNRR stuzzica le amministrazioni comunali

In Italia cresce l’interesse per le Smart City, con quasi un comune italiano su tre che ha avviato almeno un progetto nell’ultimo triennio. E c’è molta attesa per i fondi del PNRR.

Come testimoniano gli ultimi dati dell’Osservatorio Smart City della School of Management del Politecnico di Milano, in Italia Italia cresce l’interesse per le Smart City. Quasi un comune italiano su tre (il 28%) ha infatti avviato almeno un progetto nell’ultimo triennio; una percentuale che sale al 50% in quelli più grandi con oltre 15 mila abitanti e che è destinata a crescere ancora nel prossimo triennio, con il 33% dei comuni che vuole investire nelle città intelligenti entro il 2024 anche sulla spinta del PNRR, che prevede oltre 10 miliardi di finanziamenti dedicati all’interno delle diverse missioni.

Metà dei progetti di Smart City in Italia si trova oggi in fase esecutiva, mentre nel 2020 erano solo 1 su 4; un segnale di un consolidamento delle soluzioni, che non sono più semplici sperimentazioni. I progetti attivi riguardano in maggioranza la sicurezza e il controllo del territorio (58% di quelli censiti), la smart mobility (57%) e l’illuminazione pubblica (56%).

A fronte di questo aumento di interesse, restano però delle barriere che fanno sì che il potenziale di questa rivoluzione sia colto solo in parte. I principali ostacoli riscontrati nella realizzazione di progetti smart per la città sono la mancanza di competenze, che interessa ben il 47% dei comuni italiani, e la mancanza di risorse economiche (43%), mentre hanno un peso inferiore le complessità burocratiche (24%), le difficoltà di coordinamento con altri attori (14%) e le resistenze interne al comune (9%).

“L’80% delle città con più di 15.000 abitanti considera il tema Smart City come molto rilevante, se non fondamentale, mentre solo il 40% dei comuni di minori dimensioni percepisce l’importanza di questi progetti” ha dichiarato Matteo Risi, ricercatore dell’Osservatorio Smart City. “La diversa sensibilità tra grandi e piccoli si ripercuote anche nella presenza di professionisti dedicati a questo settore. Nel 72% delle grandi città, infatti, è presente un referente per la Smart City, che si trova solo nel 31% dei comuni più piccoli”.

PNRR e Smart City

La maggioranza delle amministrazioni comunali (il 69%) è pronta a ricorrere ai fondi del PNRR per la Smart City, investendo soprattutto in interventi di digitalizzazione ed innovazione (76%), infrastrutture sostenibili (61%) e transizione ecologica (56%). I fondi di certo non mancano. Secondo la stima dall’Osservatorio, i finanziamenti dedicati alle città intelligenti superano i 10 miliardi di euro.

“Questi fondi sono distribuiti sulle diverse Missioni del PNRR, perché gli interventi che rientrano nella sfera di influenza delle città intelligenti coprono molte delle dimensioni trattate” spiega Luca Gastaldi, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart City. “Il potenziale dei progetti previsti dal Piano è molto alto, ma ancora da districare. Nei prossimi anni saranno disponibili molte risorse, ma i comuni dovranno essere in grado di sopperire alla carenza di competenze e di personale amministrativo e tecnico per seguire i progetti in tutto il loro ciclo di vita, dall’uscita del bando alla loro implementazione. Un fattore che potrebbe incidere negativamente sui tempi di esecuzione e sui risultati degli interventi”.

Progetti di Smart City, in particolare di smart building, rientrano anche nei fondi stanziati per l’efficienza energetica e la riqualificazione di edifici pubblici come scuole, sedi giudiziarie ed unità abitative pubbliche, in cui tecnologie IoT e di Smart Metering saranno impiegate per ridurre i relativi consumi energetici.

L’importanza dei dati

Le applicazioni di Smart City consentono di raccogliere moltissimi dati, dalle abitudini dei cittadini fino alla rilevazione dei consumi energetici fino al monitoraggio del territorio. Una vera e propria miniera d’oro, che se attentamente studiata e analizzata può generare valore ed essere utilizzata per migliorare la vita dei cittadini. Tuttavia, il 40% dei comuni non utilizza ancora adeguatamente i dati raccolti, anche se il 33% ha intenzione di farlo in futuro, riconoscendone l’importanza strategica e dando segnali positivi per i prossimi anni.

“Tra le iniziative che puntano maggiormente alla piena valorizzazione dei dati, grazie all’instaurazione di una forte interoperabilità e di piattaforme integrate e condivise, ci sono le Smart Control Room” spiega Angela Tumino, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart City. “Sono centri di controllo che utilizzano una piattaforma tecnologica in grado di raccogliere dati da tutti i sistemi della città e, tramite tecnologie per l’analisi di big data, renderli disponibili agli amministratori e agli operatori, che possono utilizzarli per analisi predittive, simulazioni e interventi mirati in città”.

Nell’ambito della ricerca sono state infine formalizzate alcune modalità di valorizzazione dei dati derivanti da progetti di Smart City, che possono essere implementate sia da enti pubblici sia da attori privati:

Ottimizzazione dei processi

Supporto alla definizione di politiche pubbliche

Nuova generazione e personalizzazione di prodotti/servizi

Monetizzazione diretta dei dati

Advertising mirato