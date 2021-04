A poche settimane dall’avvenuta integrazione del Ramo publishing acquisito da Fiera Milano Media, con le testate nei settori dell’informatica, ingegneria meccanica, elettronica, automazione industriale e HoReCa, Quine, società di LSWR Group, completa il proprio posizionamento nel settore dell’ingegneria con l’acquisizione del 100% delle quote di DEI Tipografia del Genio Civile e DEI Consulting dalla famiglia Jacomelli – Bartoli.

La banca dati prezzi del settore delle costruzioni è per Quine un asset fondamentale per continuare a informare i professionisti tecnici dell’edilizia, che già soddisfa con un portafoglio di 10 testate cartacee e 5 prodotti on line.

I prezzari DEI, sorti nel dopoguerra, sono stati recentemente indicati dal Ministero dello Sviluppo economico come prezzi di riferimento nazionali per il Superbonus (Decreto Mise del 6 agosto 2020).

“La disponibilità di informazioni puntuali, precise e aggiornate e di strumenti evoluti che le analizzano e le riaggregano sono essenziali per la professione: l’impegno di eccellenza di LSWR Group si esprime nel settore salute&medicina con Codifa L’Informatore Farmaceutico – di Edra, nell’informazione digitale in real time su prodotti della salute e farmaceutici e negli strumenti evoluti di supporto alla prescrizione e verifica dell’appropriatezza; nel giuridico-legale con le banche dati de Il Foro Italiano e La Tribuna con aggiornamenti tempestivi; e da oggi anche nell’edilizia, sviluppando l’attività che DEI ha svolto negli anni grazie alla competenza del proprio personale” ha commentato Giorgio Albonetti, presidente di LSWR Group.

“Siamo davvero felici – continua Marco Zani, amministratore delegato di Quine – di poter continuare il lavoro che la famiglia Jacomelli – Bartoli ha iniziato negli anni’50 lasciandoci in eredità un patrimonio storico del mondo delle costruzioni dal dopoguerra ad oggi. La Dei è rinomata anche per la ricca manualistica, i libri sulla sicurezza, i corsi di formazione, i prestigiosi volumi sul restauro e recupero architettonico che sono venduti con soddisfazione anche all’estero e che con LSWR troveranno ulteriore diffusione internazionale. Con orgoglio e passione Quine sarà in grado di ampliare questo patrimonio e renderlo disponibile all’intera comunità scientifica e dei professionisti”.

“Abbiamo individuato in Quine e LSWR Group – conclude Cecilia Bartoli – un’azienda che potrà continuare quanto la nostra famiglia ha iniziato ormai settant’anni fa. Quella di affidarci a un gruppo che è stato in grado di crescere in Italia e all’estero in questi anni difficili, e che non ha mai voluto usufruire della cassa integrazione, ci offre la migliore garanzia di competenza e serietà. Siamo convinti che la DEI potrà continuare a fotografare e raccontare attraverso Quine la storia delle costruzioni e dell’ingegneria in Italia, come ha fatto fino a oggi”.

(Trasparenza: Computerworld è pubblicato in Italia da Quine Business Publisher/LSWR Group)