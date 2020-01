I trend della mobilità aziendale per il 2020 secondo Visirun

Il mercato delle flotte aziendali è un settore in cui le aziende, siano esse di piccole, medie o grandi dimensioni, ripongono crescente fiducia e per il quale è prevista una crescita nei prossimi anni. Ciò è soprattutto dovuto a un cambiamento nel concetto di mobilità, al quale sono sempre più associati servizi a valore aggiunto in grado di assicurare non soltanto un’ottimizzazione dei costi di gestione, ma anche e soprattutto vantaggi in termini di maggiore sicurezza, migliore organizzazione e praticità, minor impatto ambientale.

In questo scenario, soluzioni tecnologiche, come la telematica, svolgono un ruolo cruciale perché permettono alle aziende di geolocalizzare tutti i mezzi in qualsiasi momento, organizzare al meglio l’attività di ognuno, e garantire la sicurezza dei driver. Visirun, società parte di Verizon Connect specializzata nella realizzazione di applicazioni mobili, localizzazione satellitare e soluzioni per la gestione delle flotte per le aziende, ha individuato cinque trend della mobilità per il 2020.

Uso di video-dati

Nel 2020, l’applicazione dell’Internet of Things continuerà a maturare. Per la mobilità ciò si traduce in un crescente utilizzo di dati video intelligenti in grado di assicurare l’integrazione tra mezzo e conducente, per garantire maggiore sicurezza per i driver, efficienza dei trasporti e persino forme di guida autonoma. Nel breve termine, i dati video forniscono un livello aggiuntivo di analisi dei mezzi e delle loro performance che aiuta le aziende ad ottimizzare le misure di sicurezza dei conducenti e degli altri, salvaguardando al contempo la flotta aziendale.

L’adozione di intelligenza artificiale e machine learning continuerà a crescere con l’incremento della necessità di produttività e sicurezza da parte delle aziende che fanno affidamento sulle flotte aziendali per i propri servizi. Con la progressiva introduzione di sistemi autonomi all’interno dei veicoli, AI e machine learning permettono di gestire più agevolmente la mole di dati e di raffinare il modo in cui i mezzi rispondono agli stimoli esterni e interni, come lo stile di guida, attraverso una maggiore integrazione uomo-macchina. Le imprese che hanno adottato tempestivamente queste soluzioni, nel 2020 inizieranno a vedere i benefici della tecnologia, ottenendo vantaggi sulla concorrenza e contribuendo allo stesso tempo alla diffusione di questi servizi.

Veicoli elettrici

Attualmente, i veicoli elettrici costituiscono solo una piccola parte dei veicoli su strada, pari solo a 3.2 milioni nel 2019, ma nei prossimi anni l’adozione di mezzi elettrici sarà sempre più diffusa, raggiungendo oltre 26 milioni di unità nel 2030. Questa rivoluzione è dovuta soprattutto ad una crescente attenzione da parte di imprese pubbliche e private alla sostenibilità. Le soluzioni di gestione delle flotte aziendali si adatteranno di conseguenza, includendo nei propri parametri la rilevazione di dati utili ai veicoli elettrici, come tempo di ricarica, consumo medio di kilowattora e l’indicazione delle stazioni di ricarica più vicine.

Mobilità autonoma

L’ecosistema del veicolo connesso continua a migliorare e progredire. Oggi, i sistemi avanzati di assistenza alla guida o ADAS sono già integrati nei veicoli e rappresentano un primo passo nel futuro dei veicoli a guida autonoma. La tecnologia 5G di prossima generazione sarà in grado di rendere realtà lo sviluppo di una rete che alimenti la mobilità autonoma. Nel breve termine, le imprese dovrebbero effettuare investimenti strategici per migliorare il proprio posizionamento e beneficiare da subito della tecnologia autonoma, la quale contribuisce ad aumentare l’efficienza, la produttività e la sicurezza delle flotte aziendali e della forza lavoro mobile.

5G

Con il prossimo lancio del 5G anche in Italia, le tecnologie connesse sono destinate a trasformare e migliorare ulteriormente la mobilità stradale. Il 2020 rappresenta un anno di sperimentazione e pianificazione: il 5G aumenterà proporzionalmente il volume e la velocità di trasmissione dei dati sulle reti mobili, consentendo lo sviluppo di infrastrutture intelligenti. Per la telematica il 5G ha il potenziale di ottimizzare qualsiasi strumento, dai feed e sensori video all’analisi dei dati in tempo reale, introducendo nuove possibilità di trasporto e gestione di traffico, mobilità autonoma e sicurezza stradale.