I cinque trend della sanità secondo Accenture: al centro il digitale

La pandemia ha sconvolto il mondo della Sanità che sta velocemente approntando nuove strategie che hanno in comune un presupposto: la trasformazione digitale è appena iniziata. Ne è convinta Accenture che ha recentemente pubblicato un rapporto, nel quale ha sondato il parere di 399 manager della sanità in sei paesi, dove l’81% dei dirigenti sanitari afferma che il ritmo della trasformazione digitale per la loro organizzazione sta accelerando, e il 93% riferisce che stanno innovando anche con una certa urgenza.

Sono alcuni dati del Digital Health Technology Vision 2021 di Accenture dove Kaveh Safavi, senior managing director della Global Health di Accenture fra gli autori del rapporto, afferma che “Siamo in un mondo che sta cambiando radicalmente, segnato da aspettative dei consumatori di assistenza sanitaria in rapida evoluzione, esigenze di cura che prescindono dalla posizione e un aumento di nuove partnership di ecosistema che stanno accelerando il settore di diversi anni”.

Le cinque tendenze emergenti

Secondo l’industria, il digitale è qui per restare, con l’87% dei dirigenti che dicono che le strategie di business e tecnologiche della loro organizzazione stanno diventando inseparabili. Cinque, secondo la società di consulenza, sono le tendenze emergenti che le aziende dovranno affrontare nei prossimi anni per padroneggiare la trasformazione digitale.

1. Infrastruttura strategica

ADV Resilienza del business: le priorità digitali delle medie imprese italiane nel 2021 Dell Technologies - Come si stanno muovendo i tuoi concorrenti per affrontare le sfide poste dai nuovi modelli organizzativi del lavoro? Questo white paper di IDC indica le priorità di spesa delle PMI su tre filoni: remote working, sicurezza e protezione dei dati. SCARICA IL WHITE PAPER >> Come si stanno muovendo i tuoi concorrenti per affrontare le sfide poste dai nuovi modelli organizzativi del lavoro? Questo white paper di IDC indica le priorità di spesa delle PMI su tre filoni: remote working, sicurezza e protezione dei dati.

La prima tendenza di cui le organizzazioni devono essere consapevoli per rimanere competitive in futuro è possedere un’infrastruttura tecnologica strategicamente costruita. “In questa nuova era per l’assistenza sanitaria, la tecnologia non è più unica”, affermano gli autori nel rapporto. “Ci sono più scelte tecnologiche e le selezioni che un’organizzazione fa possono definire la sua proposta di valore oggi e domani”.

2. Digital Twins

Il rapporto suggerisce di investire in tecnologie di base, scalabili e flessibili come il cloud, le Api a microservizi e l’analisi per ottenere un vantaggio competitivo.

Allo stesso tempo, suggerisce che le organizzazioni dovrebbero dare priorità alla privacy dei dati e ai progetti etici mentre costruiscono le loro architetture tecnologiche. Una tecnologia specifica che un quarto dei dirigenti sanitari riferisce di aver sperimentato sono i digital twins, la rappresentazione virtuale di una entità, così come l’IoT, streaming dei dati e il 5G.

Sia che i digital twins siano impiegati in un ambiente clinico per modellare scenari futuri o sul lato aziendale per migliorare l’efficienza operativa, Accenture sottolinea l’importanza di una solida base di dati per essere efficaci.

3. Democratizzazione della tecnologia

Altra tendenza è la capacità delle tecnologie emergenti, come l’elaborazione del linguaggio naturale, le piattaforme low-code e l’automazione dei processi robotici, di democratizzare la tecnologia e dare potere alle persone nelle organizzazioni.

Attraverso la formazione, la forza lavoro può essere data la capacità di ottimizzare la propria attività, migliorare i propri punti deboli e innovare, spiega il rapporto. “Questo non significa trasformare tutti in ingegneri, ma dare accesso a nuovi strumenti, permettere di pensare come tecnologi e risolvere i problemi con una tecnologia facile da comprendere”.

4. Il lavoro, ovunque

Oltre a potenziare la forza lavoro attraverso la formazione, le organizzazioni possono ottenere ulteriori vantaggi utilizzando il lavoro remoto. Quasi il 90% dei manager crede che avere collaboratori da remoto apre il mercato dei talenti ed espande la competizione. Mentre alcune aree dell’assistenza sanitaria devono essere condotte in un ambiente clinico, ci sono molti ruoli che potrebbero essere migliorati con requisiti di lavoro flessibili.

5. Partnership

L’ultima tendenza si basa sulle collaborazioni tra più parti che hanno utilizzato piattaforme di dati condivise durante la pandemia.