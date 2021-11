Tech2Doc una piattaforma per medici e odontoiatri

Accessibilità, orientamento e supporto pratico, aggiornamento continuativo, scambio e sperimentazione. Sono i pilastri sui quali è nata la piattaforma Tech2Doc della Fondazione Enpam (Ente Nazionale di previdenza e assistenza medici). Tech2Doc offre gratuitamente a medici e odontoiatri iscritti la possibilità di fare formazione e informazione sui temi dell’innovazione e nuove tecnologie a supporto della pratica medica.

Un viaggio nella sanità digitale

Grazie alla nuova piattaforma medici e odontoiatri possono esplorare le opportunità e i rischi delle nuove tecnologie applicate alla salute. Con la mappa interattiva della digital health sarà possibile navigare tra gli strumenti di medicina digitale esistenti e avere una panoramica delle soluzioni utili alla professione. Tutti gli iscritti Enpam avranno inoltre l’opportunità di accedere a news aggiornate, partecipare a eventi e corsi ECM (educazione continua in medicina) ed essere costantemente informati sulle innovazioni e le ultime scoperte per la salute.

“Tech2doc è un progetto unico in Europa – dichiara Alberto Oliveti, Presidente Fondazione -. Metteremo a disposizione dei medici e degli odontoiatri una piattaforma informativa e formativa sulla frontiera avanzata della medicina e della scienza digitale. Crediamo che la qualità e l’alta specializzazione siano la garanzia della tenuta del lavoro e del flusso contributivo per i sistemi previdenziali. Quest’iniziativa ben si iscrive nel piano di ripresa e resilienza che prevede investimenti su reti, strutture, tecnologia, telemedicina, innovazione digitale e ricerca”.

Il menu di Tech2doc prevede video interviste, webinar, pillole informative curate da esperti nazionali e internazionali che avranno il compito di rendere comprensibili i temi della Digital Health e gli strumenti digitali a disposizione.

I contenuti saranno proposti in streaming e on demand in molteplici format editoriali mediante una piattaforma multi-device sempre disponibile. Per far comprendere, invece, come utilizzare le soluzioni di Salute Digitale già applicabili nella pratica clinica quotidiana Tech2Doc propone una selezione ragionata di startup, app e dispositivi (anche indossabili) più interessanti e utili per medici e pazienti, grazie alla raccolta e recensioni in schede di dettaglio delle diverse soluzioni esistenti, classificate mediante mappature tassonomiche dinamiche rispondenti a diverse esigenze e criteri di ricerca.

Eventi e corsi di formazione

“L’aggiornamento continuativo viene erogato anche attraverso una selezione di news in tema di innovazione e Digital Health, recensite e tradotte da fonti autorevoli ed affidabili, nazionali e internazionali – conclude Luca Cinquepalmi, direttore Futuro e Innovazione Fondazione Enpam – oltre a un calendario di tutti i principali eventi e corsi di formazione Ecm dedicati alla salute digitale. Infine, per esplorare il futuro, Tech2Doc organizza eventi, digitali e ibridi, volti a facilitare lo scambio diretto di conoscenze e offrire l’opportunità di sperimentare e vivere, con esperienze immersive e autentiche, il mondo delle nuove tecnologie”.

Il lavoro non manca visto che stando alle rilevazioni dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, il 60% dei medici specialisti e dei medici di medicina generale dichiara di avere sufficienti competenze digitali di base, ma solo il 4% è sicuro di possedere un livello soddisfacente in tutte le aree delle competenze digitali professionali.