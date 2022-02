Safety Cloud: la piattaforma business di Salesforce per un ritorno sicuro in ufficio

La piattaforma ottimizza i controlli sui test Covid-19 e fornisce report sullo stato di salute dei dipendenti per un ritorno in azienda in totale sicurezza

Lo smartworking va bene, ma visto che ogni tanto è il caso anche di vedersi di persona, Saleforce propone una piattaforma per vedersi in sicurezza.

Safety Cloud aiuta le aziende e le comunità a gestire meglio i test, la salute e i protocolli di ingresso per creare esperienze fisiche più sicure agli eventi e sul posto di lavoro.

Riunirsi in modo sicuro e in presenza è fondamentale per costruire e mantenere la cultura, la fedeltà, la soddisfazione dei dipendenti e la crescita aziendale. Lo chiedono anche dipendenti di Salesforce che nel 77% dei casi vogliono avere un rapporto in presenza con i propri colleghi.

La lettura dei certificati digitali

Partendo da qui e dalle richieste che arrivavano anche da altre aziende per una presenza ibrida sul luogo di lavoro, Salesforce propone quindi una soluzione che supporta integrazioni con opzioni di test a domicilio, in farmacia e in loco. Le opzioni di test supportate possono essere collegate direttamente a Safety Cloud che supporta anche le Smart Health Card e certificati Eu Digital Covid, versioni cartacee o digitali delle informazioni cliniche, come lo storico delle vaccinazioni o i risultati dei test.

Safety Cloud consente anche di semplificare i test Covid e i rapporti sullo stato di salute in un’unica piattaforma. Ad esempio, se si risulta positivi, non si ha più bisogno di recarsi in una sede fisica per verificare di persona il proprio stato di salute e ottenere l’approvazione per il congedo retribuito.

I risultati dei test vengono caricati automaticamente sulla piattaforma, consentendo alle organizzazioni di tracciare meglio la disponibilità dei lavoratori con Covid per garantire la presenza di personale adeguato.

È possibile anche costruire protocolli flessibili per riunire le persone durante gli eventi con protocolli di salute e sicurezza Covid-19 in continua evoluzione, compresi requisiti dei test e stato dei vaccini, identità e registrazione, e percorsi di comunicazione personalizzati al variare delle linee guida di salute pubbliche.

Ad esempio, un’azienda che ospita un evento su larga scala per i propri clienti può definire e automatizzare i protocolli di test dei partecipanti – compreso l’invio di e-mail personalizzate sui requisiti e le scadenze dei test – aiutando in ultima analisi a identificare i casi di Covid positivi prima ancora che l’evento inizi.

Safety Cloud prevede l’automazione dell’ingresso sul posto di lavoro e combina l’identificazione e lo stato di salute in un Dreampass – un pass sicuro e multifattoriale per un accesso convalidato.

Un team delle Risorse Umane che si concentra sul far tornare i propri dipendenti e collaboratori sul posto di lavoro in sicurezza può ora automatizzare l’ingresso in un edificio con un pass digitale sicuro una volta che viene rilevato un risultato negativo al test Covid.

Salesforce ha utilizzato diverse funzionalità di Safety Cloud per riaprire 84 dei suoi uffici nel mondo e ospitare due eventi aziendali. Solo per Dreamforce San Francisco e New York 2021, Salesforce ha eseguito più di 21.500 test Covid e verificato più di ottomila certificazioni di vaccinazione per circa 4.500 persone. Anche

Accenture ha utilizzato Salesforce per supportare la propria strategia di ritorno al lavoro.