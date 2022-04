Per il cloud in sanità c’è ancora un po’ di strada da fare

Il cloud non si è ancora affermata nel mondo sanitario. Lo afferma Nutanix, specializzata nel multicloud computing ibrido, che in uno studio complementare al all’ Enterprise cloud index (Eci) ha intervistato 250 professionisti It del settore Healthcare per scoprire che le organizzazioni sanitarie sembrano essere nelle prime fasi dell’adozione del cloud e dietro la media globale degli intervistati del settore.

Tuttavia, si prevede che il cammino verso la nuvola salti dal 27% al 51% nei prossimi tre anni, in linea con la tendenza globale di evolvere verso un’infrastruttura IT Multicloud che abbraccia un mix di cloud privati e pubblici.

Piace il cloud privato

Il multicloud è l’architettura IT dominante in uso in tutto il mondo, tuttavia, tra gli intervistati dell’Eci nel settore sanitario, il 30% afferma che il cloud privato è il modello di implementazione It più comune.

Il settore sanitario è molto regolamentato e probabilmente è stato più lento ad abbracciare il cloud pubblico per motivi di sicurezza e privacy. Mentre l’adozione del multicloud è in aumento, la complessità della gestione attraverso i confini del cloud rimane una sfida importante per le organizzazioni sanitarie, con il 92% degli intervistati che concordano sul fatto che il successo richiede una gestione più semplice attraverso le infrastrutture multicloud.

Per affrontare le principali sfide legate all’interoperabilità, sicurezza, costi e all’integrazione dei dati, il 90% concorda sul fatto che un modello multicloud ibrido, un modello operativo It con più cloud sia privati sia pubblici con interoperabilità tra loro, sia l’ideale.

Le principali sfide multicloud includono l’integrazione dei dati nella nuvola (49%), la gestione dei costi (48%) e le sfide di performance con le sovrapposizioni di rete (45%). Mentre l’adozione del multicloud sta tendendo verso l’alto, la maggior parte delle organizzazioni sanitarie sta lottando con la realtà di operare su più cloud, privati e pubblici. Dato che più dell’84% afferma di non avere attualmente le competenze It necessarie per soddisfare le richieste aziendali, la semplificazione delle operazioni sarà probabilmente un obiettivo chiave per molti nel prossimo anno.

La mobilità delle applicazioni è al primo posto. Tutte le organizzazioni sanitarie (100%) hanno spostato una o più applicazioni in un nuovo ambiente It negli ultimi 12 mesi, probabilmente spostando le applicazioni dagli ambienti legacy a tre livelli verso i cloud privati, data la penetrazione del cloud privato e del data center tradizionale superiore alla media nel settore sanitario.

Tuttavia, l’80% degli intervistati concorda sul fatto che spostare un carico di lavoro in un nuovo ambiente cloud può essere costoso e richiedere molto tempo. La sicurezza (48%) è il motivo più frequente per lo spostamento seguita dall’acquisizione del controllo dell’applicazione (38%) e dal miglioramento delle prestazioni (36%).

Le principali priorità It

L’attenzione alla continuità del business e al disaster recovery sta aiutando a guidare l’adozione del cloud. Inoltre, i responsabili It hanno indicato l’intenzione di utilizzare i servizi di cloud pubblico come infrastruttura It supplementare a cui possono ricorrere per migliorare i livelli di continuità aziendale e le impostazioni di disaster recovery (Bc/Dr).

Infatti, hanno citato il miglioramento del Bc/Dr più spesso come motivazione dei loro piani triennali per aumentare l’uso multicloud (38%). Le principali priorità It nel settore sanitario per i prossimi 12-18 mesi includono l’adozione del 5G (47%) e dei servizi basati su Ai/Ml (46%), e il miglioramento di Bc/Dr (45%), e la gestione multicloud (44%).

Gli intervistati del settore sanitario hanno anche detto che la pandemia Covid-19 li ha spronati ad aumentare la loro spesa It in alcune aree come il rafforzamento della postura di sicurezza (62%), l’implementazione della tecnologia self-service basata su AI (60%) e l’aggiornamento dell’infrastruttura It esistente (48%).