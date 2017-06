Le tecnologie di telecomunicazione, in particolare il 5G, possono avere impatti positivi sull’assistenza sanitaria, come evidenzia il recente studio “From Healthcare to Homecare” c ondotto dal ConsumerLab di Ericsson. Lo studio ha indagato le opinioni dei consumatori sull’impatto che il 5G avrà sul futuro dell’assistenza sanitaria e sulla sua trasformazione, con riferimento agli ambiti della prevenzione, delle procedure mediche e dei trattamenti post-operatori. L’indagine è stata condotta raccogliendo informazioni online da un campione di 4.500 utenti esperti di smartphone e banda larga mobile e oltre 900 decisori operanti nei settori assistenza sanitaria, assicurazioni, tecnologie per il medicale, telecomunicazioni, sviluppatori e aggregatori di app ed enti governativi. I Paesi coinvolti sono Germania, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti.

Complessivamente dall’indagine emerge la fiducia nel 5G come tecnologia che può supportare il settore sanitario supplendo alla scarsità di risorse e fornendo migliori cure ai pazienti. La ricerca evidenzia in particolare tre ambiti che stanno cambiando il nostro modo di accedere ai servizi sanitari.

In primo luogo si sta manifestando un decentramento dell’assistenza sanitaria, che si sposta dagli ospedali verso le case. I pazienti ritengono i tempi di attesa dal medico troppo lunghi, il 39% dei pazienti cronici preferisce consultare i medici online che incontrarli di persona e quasi due consumatori su tre vedono nei dispositivi indossabili un valido aiuto per gestire al meglio patologie croniche e ridurre le visite dal medico. Secondo la maggioranza dei decision maker, inoltre, la decentralizzazione dei servizi sanitari su strutture locali migliorerà l’efficienza e farà fronte alla scarsità di risorse.

Inoltre, i dati relativi ai pazienti stanno diventando sempre più centralizzati, trasformando gli ospedali in data center. Il 35% dei consumatori intervistati ha dichiarato che l’accesso online a un archivio centrale faciliterebbe la gestione del proprio trattamento. Il 45% dei decision maker considera gli archivi centralizzati una grande opportunità per la fornitura di servizi sanitari.

In ultima analisi, secondo il report l’aumento della diffusione dei dispositivi indossabili e dei trattamenti sanitari remoti renderanno il 5G essenziale per la fornitura di servizi affidabili e sicuri. L’evoluzione delle aspettative dei consumatori, l’accesso ai dati dei pazienti in qualsiasi momento e l’aumento dell’utilizzo di Internet stanno quindi creando spazio per operatori non tradizionali che potranno rivoluzionare l’industria sanitaria.