Hugo: il robot diventa chirurgo

Utilizzato per la prima volta in Europa al Gemelli di Roma il nuovo sistema su una donna di 62 anni

Per la prima volta in Europa, presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a Roma, è stato effettuato un intervento di chirurgia ginecologica con Hugo, il nuovo sistema di chirurgica robot-assistita (Ras) messo a punto da Medtronic.

A effettuare questo primo intervento di istero-annessiectomia (asportazione di utero e ovaie) su una donna di 62 anni è stato Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento universitario Scienze della Vita e di Sanità Pubblica dell’Università Cattolica e Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Non solo ginecologia

“Quello effettuato oggi presso la Fondazione Policlinico Gemelli – spiega Scambia – è il primo intervento di chirurgia ginecologica realizzato in Europa con il nuovo sistema di chirurgia robot-assistita Hugo, una nuova piattaforma robotica che, oltre a essere frutto di tecnologie avanzate e innovative, ha costi molto competitivi rispetto alla robotica precedente. E questo potrebbe finalmente sdoganare e far decollare questa branca della chirurgia, nata vent’anni fa e ancora utilizzata in appena il 3% di tutti gli interventi chirurgici effettuati ogni anno nel mondo. Abbiamo in programma di utilizzare il nuovo sistema di chirurgia robot-assistita Hugo, non solo per patologie ginecologiche benigne di crescente complessità, ma anche per la patologia oncologica, arrivando pian piano ad effettuare interventi sempre più complessi e mininvasivi”.

L’intervento è durato un’ora ed è consistito in una istero-anniessectomia profilattica su una paziente di 62 anni con mutazione Brca (il cosiddetto gene di Angelina Jolie), che espone a un rischio aumentato di neoplasie ginecologiche. Le diverse fasi dell’intervento sono le stesse utilizzate anche nel caso di un intervento di questo tipo effettuato in laparotomia o in laparoscopia.

Non è dunque la tecnica operatoria che si adatta al robot, ma viceversa. Altro plus del sistema Hugo Ras è di avere una curva di apprendimento formativo rapida. Medtronic si occupa anche della formazione, che consiste in un corso teorico-pratico in presenza, in ambienti specializzati, come la Orsi Academy di Gent (Belgio). Dopo il corso teorico-pratico, chirurghi esperti nell’uso del sistema affiancano come supervisori in sala operatoria i ‘tirocinanti’ nell’esecuzione dei primi interventi.

L’esperienza di Terni

Altro interessante intervento dove è stata utilizzata la chirurgia robotica è stato eseguito a Terni dall’equipe chirurgica della struttura complessa di Clinica Urologica a indirizzo oncologico, diretta da Ettore Mearini. In questo caso è stato operato un paziente di 72 anni con una massa solida del versante anteriore del rene sinistro di alcuni centimetri e del versante posteriore del rene destro. Secondo Mearini la strategia chirurgica scelta è stata possibile grazie al fatto che presso la Clinica Urologica si è maturata un’esperienza nell’affrontare il tumore renale bilaterale tramite tecnica robotica, con quattro casi già trattati.

“I pochi casi presenti in letteratura scientifica, compresa la nostra esperienza – spiega – hanno affrontato la problematica tramite chirurgia robotica operando prima un rene e successivamente l’altro, modificando la posizione del robot ed effettuando ampi scollamenti intestinali per accedere contemporaneamente ai due reni. In questo caso, per la prima volta, la strategia chirurgica è stata affrontata in robotica transperitoneale per il rene di sinistra ed extraperitoneale per quello di destra, facendo ruotare nel fianco il paziente e permettendo la rimozione delle masse tumorali in contemporanea”. Entrambi i reni sono stati così preservati, con minime incisioni chirurgiche, riducendo la possibilità di trauma intestinale e senza danneggiare la funzionalità degli organi.