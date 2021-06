Covid19: Innoliving propone un dispositivo digitale per il test rapido

La necessità di avere il più rapidamente possibile i risultati dei test sul Covid ha dato vita a nuovi prodotti da test casalinghi a nuovi dispositivi professionali destinati a solo uso medico o professionale.

È il caso del laboratorio in palmo di mano Lab Tester LS-1100 Lansionbio proposto da Innoliving, azienda di Ancona attiva nel settore della produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healthcare di uso quotidiano (dal 2013, vanta la licenza d’uso del famoso marchio Pasta del Capitano).

Lab Tester LS-1100 Lansionbio permette di fare in 15 minuti una serie di test tra cui i tamponi rapidi ad antigene di terza generazione per il Covid oltre ai test sierologici rapidi per la verifica degli anticorpi. Il tester permette poi di effettuare i test sierologici degli anticorpi neutralizzanti provenienti da vaccino.

Grazie a questa funzione i medici possono verificare se l’efficacia della vaccinazione si va attenuando. Un aspetto importante in un momento i cui si incrociano le opinioni sulla possibilità di effettuare una terza dose di vaccino in futuro e che permette ai medici di verificare, anche in relazione alla situazione generale e alle indicazioni che arrivano dalle autorità, la possibilità di programmare una ulteriore somministrazione.

Danilo Falappa, direttore generale Innoliving – tiene però a sottolineare quello che considera il vero aspetto innovativo del device: “Questo dispositivo riesce a effettuare decine di altri test, sempre in tempi rapidissimi, come Psa, diabete, marcatori cardiaci, marcatori gastrici. Ben 33 diversi test tutti realizzabili con questo strumento con risposta immediata (10/15 minuti)”.

Dal punto di vista tecnologico il Lab tester utilizza la tecnologia di immunofluorescenza, la stessa utilizzata nei sistemi ad alta produttività degli ambienti diagnostici, è digitale, sempre connesso (tramite Wifi, Usb, Lan o Lis) ed è in grado di rilevare concentrazioni bassissime di anticorpi. In questo modo, consente una più efficace prevenzione del contagio da Covid-19 testando regolarmente un gran numero di persone, attraverso la lettura da sangue, siero e plasma o da sangue capillare e venoso.

Altri vantaggi riguardano il maggior controllo dei casi positivi con la loro individuazione immediata, la condivisione immediata dei risultati, analisi delle curve di contagio in tempo reale e la conservazione del dato per studi epidemiologici. Può essere utilizzato come test antigenico tramite tampone nasale oppure come test sierologico da sangue capillare. Nonostante sia una device portatile integra anche una stampante che consente di stampare un referto, lasciando traccia formale del risultato del test. Questo risolve l’unico limite del Tampone Rapido a lettura diretta, del cui risultato non si ha una certificazione del risultato conservabile nel tempo.

Lab Tester LS-1100 Lansionbio, che Innoliving commercializza in esclusiva per l’Italia, arricchisce la specializzazione dell’azienda di Ancona in ambito Covid. La società, con una fatturato superiore ai venti milioni di euro e una filiale in Cina, ha registrato una forte crescita dei ricavi grazie anche alla registrazione, prima in Italia, al ministero della Salute del test ematico rapido per verificare la presenza del virus nel sangue. Il pungidito che verifica la presenza del virus nel sangue ha permesso di guadagnare in fatturato e visibilità e procedere poi alla collaborazione con il professor Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano che ha permesso di evolvere questa tipologia di test fino ad arrivare al tampone all’antigene e tutta una serie di test rapidi fondamentali in un momento in cui nella sanità ci si interroga sul futuro delle vaccinazioni e delle coperture per la popolazione.