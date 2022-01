CES 2022: Sanità Digitale protagonista dell’evento

La crescita del comparto sanitario è sottolineata dalla presenza sul palco e dal discorso del presidente e CEO di Abbott Laboratories, Robert B. Ford.

Per la prima volta una società del mondo healthcare partecipa alla cerimonia inaugurale di un evento che ha coinvolto oltre un centinaio di aziende che si occupano di sanità e che ha riscontrato l’attenzione anche di molti medici.

Curioso che questo avvenga mentre a New York un tribunale ha giudicato colpevole Elizabeth Holmes, ex star della Silicon Valley quando era a capo della start up per biotecnologie Theranos.

Holmes, che ha sempre avuto una grande paura di aghi e siringhe, aveva raccolto 945 milioni di dollari da investitori di alto profilo per la sua startup che doveva rivoluzionare la sanità con una nuova soluzione che prevedeva solo una minuscola puntura sul dito per fornire esisti su oltre duecento test rapidi, dal cancro all’Aids. Non era vero nulla come documentò il Wall Street Journal.

Il business dei test a domicilio

Se non altro ci aveva visto lontano dato che secondo il Medical Futurist, una delle innovazioni principali del 2022 saranno proprio i test a domicilio. Ma al Ces un grande spazio c’è anche per i robot di accompagnamento e valutazione dello stato di salute.

La carrellata sulle novità parte con Revival Health che ha deciso di lavorare sulla prevenzione e per questo ha centrato il suo modello patient-first su biosensori abilitati Bluetooth, algoritmi di apprendimento automatico e una piattaforma avanzata di cura virtuale.

Omron Healthcare è presente invece con i suoi monitor di pressione sanguigna collegati e dispositivi di elettroterapia, progettati per automatizzare la condivisione dei dati tra i pazienti nelle loro case e gli operatori sanitari. Questi dati sono integrati direttamente con il sistema di cartelle cliniche elettroniche del medico o con l’Omron Doctor Dashboard.

I medici possono personalizzare le soglie di dati per ogni paziente e ricevere avvisi per letture approfondite attraverso la loro cartella clinica elettronica. Negli indossabili, Withings presenterà uno smartwatch approvato dalla Fda che aiuta a controllare il diabete oltre all’ultima versione della bilancia intelligente, il Body Scan, che può monitorare frequenza cardiaca ed età vascolare.

Può anche accedere all’attività nervosa e al ritmo cardiaco utilizzando un Ecg a sei derivazioni. Utilizzando completamente la Withings Health App, il Body Scan permette anche agli utenti di accedere a coaching, specialisti clinici e piani personalizzati e olistici in-app per aiutarli a raggiungere gli obiettivi di salute.

Rimanendo nel campo degli indossabili Circular propone un anello in grado di fornire suggerimenti di attività e sonno per migliorare la salute in base alla frequenza cardiaca, al livello di saturazione dell’ossigeno, alla frequenza respiratoria, temperatura e movimento.

Anche Quantum Operation, una startup IoT, si è lanciata nel monitor da polso non invasivo che misura il glucosio e possiede la capacità di registrare e identificare i cambiamenti del livello. SteadySense persegue invece la strada del cerotto intelligente che misura continuamente la temperatura del corpo e serve per il rilevamento precoce di malattie infettive. Il cerotto collegato invia poi notifiche tramite un’applicazione mobile.

Breathing ha sviluppato Bulo, un dispositivo che misura la salute dei polmoni. Quando si inspira e si espira dal boccaglio, l’informazione viene trasmessa a un’applicazione che fornisce esercizi di respirazione individuali.

Opteev ha sviluppato ViraWarn, un dispositivo che promette di rilevare il Covid-19 e virus influenzali. Secondo l’azienda, i biosensori sono in grado di rilevare i virus attraverso una combinazione di modelli di intelligenza artificiale e algoritmi proprietari.

Poi ci sono anche applicazioni come Vivoo che leggono le strisce di test delle urine dalla fotocamera di un cellulare. Con questo, è possibile tracciare l’idratazione, il livello di pH, il consumo di magnesio, calcio, vitamina C e sale grazie all’elaborazione delle immagini, algoritmi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale.

Il sonno e la salute mentale

Sleep Number si è concentrata sul sonno puntando a eliminare le notti senza riposo. La società ha sviluppato il letto intelligente che solo negli Stati Uniti potrebbe risolvere i problemi di una massa fra i 50-70 milioni di adulti che soffrono di notti disturbate e quindi di giorni disturbati.

Climate360, questo il nome del letto già presente da anni al CES, sfrutta l’architettura IoT, l’apprendimento automatico e il tessuto intelligente 3D, con un materasso che si regola automaticamente per soddisfare le esigenze individuali.

Il letto è in grado di monitorare attivamente la temperatura del corpo per creare “microclimi”, così come inclinare il letto per migliorare il flusso d’aria elevando la testa senza sacrificare l’allineamento spinale. E’ possibile regolarne l’altezza ed è sempre presenta la funzione di riscaldamento dei piedi.

In generale il letto monitora continuamente il benessere generale di una persona, i comportamenti di salute del sonno, i problemi di sonno cronici, e genera intuizioni e suggerimenti in tempo reale per chi dorme, i loro assistenti e i medici.

Anche la salute mentale è me mirino delle società heathcare presenti al CES. Looxid Labs è una startup che lavora con la realtà virtuale è ha sviluppato Lucy, un allenatore di salute cognitiva combinato con l’interpretazione dei biosegnali. Tradotto significa che Lucy è un sistema di valutazione e formazione cognitiva che utilizza le tecnologie Ai e Vr per rilevare i primi segni di deterioramento cognitivo, come demenza e Alzheimer.

Lucy aiuta gli utenti a misurare, auto-tracciare e allenare le loro capacità cognitive come la memoria di lavoro, l’attenzione e la percezione spaziale, catturando e analizzando le loro risposte comportamentali e neurofisiologiche come le onde cerebrali.

Looxid Labs ha recentemente lanciato anche un servizio di assistenza sanitaria in visita in Corea chiamato Lucy Mobile che permette alle persone nelle aree residenziali di sperimentare servizi di salute cognitiva basati sul gioco VR, e fornisce misure preventive relative al declino cognitivo.

Mentre gli anziani partecipano a un gioco in VR, i loro dati comportamentali e neurofisiologici vengono trasferiti a un server cloud e interpretati in tempo reale. L’algoritmo proprietario di Looxid nel server cloud elabora automaticamente i dati combinati delle serie temporali e analizza le funzioni cognitive degli anziani. Il server cloud di Looxid, utilizzando una Ap,i genera un rapporto di analisi poi trasmesso al web pre-registrato con qualsiasi cellulare o tablet.

Altra direzione per Innovision, una startup accelerata da Samsung che aiuta a rilevare lo strabismo nei bambini. Il sensore, che viene monitorato tramite l’applicazione, oltre ai giocattoli nel letto, inizia a valutare possibili sintomi sospetti di strabismo e controlla lo stato di sviluppo della capacità visiva dei bambini.

Con l’Intelligenza Artificiale, Monit offre una soluzione di pannolini per anziani che aiuta a prevenire le infezioni del tratto urinario dovute all’incontinenza e anche eruzioni e dermatiti.

Problemi di infezione all’orecchio? Linkface ha sviluppato un auricolare che aiuta a prevenire le infezioni dell’orecchio esterno. Questo perché il telefono è stato sviluppato per permettere una maggiore circolazione dell’aria (con una piccola ventola magnetica). Il dispositivo ha anche un igrometro e un sistema di riduzione del rumore con sensori e un microled.