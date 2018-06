Gli ultimi dati rilasciati da AgID sull’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) in Italia nel primo bimestre 2018 segnano un nuovo record con 8.168.410 caselle attive e 221.023.300 messaggi scambiati. I messaggi scambiati nel corso del 2017 sono stati invece oltre 1 miliardo e 454 milioni, in netto aumento rispetto al periodo precedente (parliamo di una media di quasi 4 milioni di messaggi PEC scambiati al giorno).

Ma a fronte di numeri tanto positivi negli ultimi tempi si è creata una sorta di confusione riguardo a quelli che sono gli usi concreti della PEC e le reali differenze tra una e-mail ed una PEC e, ancora, tra una PEC ed altri strumenti che si equiparano ad essa pur non avendone le stesse caratteristiche. Per questo motivo Aruba ha voluto coinvolgere una fonte esterna come l’avvocato Massimiliano Nicotra, esperto in Diritto dell’Informatica, per stilare il seguente decalogo che possa fugare ogni dubbio sui reali benefici della PEC.