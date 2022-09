Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione delle PA ulteriori 200 milioni di euro per rafforzare la diffusione di due strumenti fondamentali per sostenere la digitalizzazione della PA: il sistema di pagamenti pagoPA e il punto unico di accesso per i servizi pubblici app IO.

Un percorso avviato ad aprile di quest’anno con la pubblicazione dei primi Avvisi e che, con questa ulteriore opportunità, vuole potenziare la diffusione di questi strumenti.

Su PA digitale 2026 tutte le PA beneficiarie, anche quelle che sono state finanziate grazie agli Avvisi di aprile, possono accedere alla propria area riservata e, seguendo il percorso guidato, richiedere un voucher economico per l’integrazione di nuovi servizi sia su pagoPA che app IO. Grazie all’innovazione introdotta da PA digitale 2026 infatti, in base alle tipologia e dimensione dell’Ente, e al numero di servizi che si vogliono integrare, le PA potranno candidarsi per ottenere un contributo adeguato alle proprie esigenze.

Per i Comuni la scadenza, salvo esaurimento risorse, è il 25 novembre 2022, mentre per le altre PA beneficiarie (ASL, Enti Regionali, Università, Istituti di ricerca e AFAM) c’è tempo fino al 13 gennaio 2023.