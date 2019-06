Una spinta verso il digitale per uno dei settori di eccellenza del Made in Italy, quello della moda e dell’abbigliamento. E’ quanto promette la partnership tra Infor e Mashfrog, società di servizi IT con sede in Italia. Le due aziende uniranno le forze abbinando le soluzioni applicative globali di Infor con la competenza nel servizio locale di Mashfrog, con l’obiettivo di supportare le aziende italiane del fashion e del settore industriale a modernizzarsi e seguire nuovi programmi di trasformazione digitale.

“Le aziende della moda e dell’abbigliamento affrontano enormi sfide e complessità, ma, con le giuste decisioni e con adeguati investimenti nel digitale, stanno conquistando quote di mercato in quella che è diventata una grande industria globale”, ha commentato Federico Zuin, CEO del Gruppo Mashfrog. “La strategia di Infor mirata al Cloud, unita al dominio del settore e alle competenze nell’industria, insieme alla nostra credibilità, conoscenza del business ed esperienza nell’erogazione dei servizi, ci consente di avere una proposta estremamente vincente per il mercato italiano”.

Al cuore della collaborazione c’è la CloudSuite Fashion di Infor, progettata per le esigenze specifiche del settore moda. La suite, basata sull’applicazione ERP Infor M3, supporta le aziende in tutte le fasi di gestione, dall’ideazione del prodotto al consumatore, attraverso una singola soluzione integrata e configurabile.

“Infor sta investendo in modo significativo nel canale, così da poter fornire software e funzionalità di prima classe attraverso una rete di partner locali di primo livello”, ha dichiarato Laurent Jacquemain, VP per Infor Southern Europe. “Mashfrog è leader nel settore della moda italiano e insieme abbiamo l’obiettivo di aiutare i clienti locali a digitalizzare le loro imprese”.