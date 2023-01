Apple ha introdotto per la prima volta il supporto per il Wi-Fi 6E negli iPad alla fine dello scorso anno e ieri ha lanciato i primi Mac che lo supportano. Che differenza farà questa aggiunta per i professionisti e perché è importante?

Cos’è il Wi-Fi 6E?

Dove è consentito, il Wi-Fi 6E utilizza la nuova banda wireless Wi-Fi 6GHz che rende il Wi-Fi più veloce e affidabile, anche se è necessario un router o un access point Wi-Fi che supporti questo standard ratificato per l’uso pubblico nel 2021, anno in cui Apple avrebbe dovuto iniziare a implementarlo negli iPhone. Ciò non è avvenuto e, come già detto, i primi dispositivi Apple a implementare il Wi-FI 6E sono stati gli iPad.

I vantaggi del Wi-Fi 6E includono:

Maggiore larghezza di banda disponibile

Meno conflitti e interferenze

La velocità Wi-Fi più elevata disponibile

Supporto completo per il Wi-Fi 6.

Quando Apple ha introdotto il supporto per il Wi-Fi 6E con l’iPad Pro M2 nel 2022, ha dichiarato che “il nuovo iPad Pro supporta le connessioni Wi-Fi più veloci grazie al supporto per il Wi-Fi 6E, in modo che gli utenti che hanno bisogno di connessioni veloci possano portare con sé ovunque i loro flussi di lavoro più impegnativi. I download possono raggiungere la velocità massima di 2,4Gb/s, il doppio rispetto alla generazione precedente”.

Tra i tanti miglioramenti, i sostenitori dello standard 6E affermano che le prestazioni sono fino a quattro volte migliori in ambienti congestionati e che la durata della batteria dei dispositivi mobile che lo integrano è migliore. Il Wi-Fi 6E può utilizzare fino a 14 canali aggiuntivi da 80MHz o sette canali aggiuntivi superwide da 160MHz a 6GHz per applicazioni come lo streaming video ad alta definizione e la realtà virtuale. Ciò dovrebbe significare connessioni Wi-Fi più costanti e più veloci, che rimangono stabili anche quando un gran numero di dispositivi utilizza contemporaneamente lo stesso access point.

Quali vantaggi offre?

Come ha fatto notare Apple, una maggiore larghezza di banda supporta i flussi di lavoro professionali più impegnativi. Un altro grande vantaggio del Wi-Fi 6E è che è in grado di supportare più utenti Wi-Fi contemporaneamente in ambienti densamente congestionati. Questo è un plus non secondario per le aziende, in quanto suggerisce un supporto wireless molto migliore negli uffici e in altri spazi di lavoro pubblici.

È inoltre importante notare che lo standard fornisce implicitamente una maggiore larghezza di banda e il supporto per un maggior numero di dispositivi, un aspetto essenziale per la smart home, gli uffici, le industrie e altro ancora. Con il proliferare del numero di dispositivi connessi attivi, diventa infatti sempre più importante fornire grandi quantità di larghezza di banda.

Il Wi-Fi 6E può anche offrire nuove opportunità di business. Questo perché la natura favorevole alla larghezza di banda dello standard supporta meglio importanti tecnologie aziendali, come le comunicazioni unificate, il cloud computing o la telepresenza. Può anche fornire elementi essenziali per i servizi di rete ibridi emergenti all’avanguardia come il SASE (Secure Access Service Edge).

La Wi-Fi Alliance ha pubblicato informazioni sugli utilizzi esistenti, compresa l’implementazione presso l’Università del Michigan. Con decine di migliaia di studenti, ricercatori e docenti, l’elevata larghezza di banda disponibile per il 6E sta diventando essenziale. L’università la utilizza per gestire tutte le funzioni standard che ci si aspetta dal Wi-Fi, ma anche per trasferire enormi serie di dati di analisi e ricerca, gestire migliaia di videoconferenze simultanee e supportare robot e automazione. Con la crescita dell’intelligenza artificiale, dell’automazione e dell’analisi dei dati in molte aziende, questo tipo di larghezza di banda potrebbe diventare molto comune nei prossimi anni.

Che dire del Wi-Fi 7?

Resta il fatto che c’è sempre un nuovo standard all’orizzonte e in questo caso è il Wi-Fi 7. Nonostante la promessa di prestazioni Wi-Fi ancora migliori, è troppo presto per lasciarsi prendere dall’entusiasmo per il Wi-Fi 7, poiché il nuovo standard non è ancora stato ratificato. Quando lo sarà, offrirà vantaggi anche rispetto al Wi-Fi 6E, in particolare una maggiore larghezza di banda, un migliore supporto multicanale e una migliore gestione della congestione di rete.

Se è vero che alcuni produttori potrebbero presto lanciare prodotti che, a detta loro, supporteranno il Wi-Fi 7 quando sarà finalmente ratificato, la storia insegna che alcuni saranno molto costosi, mentre altri non saranno in grado di sfruttare appieno lo standard finalizzato una volta che sarà apparso. Alcuni smartphone Wi-Fi 7 potrebbero apparire nel 2024, ma dato che la maggior parte degli smartphone venduti l’anno scorso non supporta ancora il Wi-Fi 6E, è probabile che ci vorrà del tempo (almeno qualche anno) prima che questo diventi uno standard diffuso, senza contare che abbiamo ancora bisogno di router per trasportare questo traffico.

Nel frattempo, il Wi-Fi 6E sta incontrando ostacoli normativi in alcune nazioni e non tutti i Paesi hanno ancora rilasciato la banda a 6GHz necessaria. Si tratta in ogni caso dello standard che la maggior parte degli utenti adotterà, in parte perché risolve i problemi di congestione della rete e aiuta a ottenere una migliore connessione wireless online, in parte perché promette di gestire l’elevato volume di traffico di tutto ciò che è connesso.