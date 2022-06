L’infrastruttura di networking di una azienda è troppo importante e diventa dunque necessario conoscerne tutti gli aspetti. Sulla rete passano tutte le informazioni, critiche e non, di un’azienda. Per questo la continuità di servizio, l’efficienza e la sicurezza dei dati sono tre aspetti da non trascurare.

Progress offre con la sua soluzione WhatsUp Gold uno dei migliori sistemi di gestione e monitoraggio della rete aziendale, in grado di acquisire informazioni sullo stato dei dispositivi di rete correnti e dei server di rete critici, indispensabili per mantenere la disponibilità di tutti i servizi.

L’esclusiva mappa interattiva consente di vedere i dispositivi di rete, i server, le macchine virtuali, gli ambienti cloud e wireless nel contesto in modo da poter diagnosticare i problemi con la massima precisione.

Le principali funzionalità di WhatsUp Gold sono:

Monitoraggio dei dispositivi: server, router, archiviazione, dispositivi wireless, virtuali, cloud e altro ancora.

Monitoraggio delle applicazioni: avvisa e crea rapporti su prestazioni, tempi di risposta e una serie di altre metriche.

Analisi del traffico di rete: identifica i “divoratori” di larghezza di banda e le connessioni sospette.

Gestione delle configurazioni: automatizza backup e ripristini della configurazione per ridurre gli errori e supportare i requisiti di conformità.

Veloce individuazione e soluzione dei problemi: una sola interfaccia per avere una visione istantanea di cosa succede e cosa non va in tutti i tuoi ambienti, nel cloud o in locale.

WhatsUp Gold, una soluzione per PMI e per grandi aziende

WhatsUp Gold è adatta a organizzazioni utenti di tutte le dimensioni. Dalle piccole e medie imprese alle grandi realtà di fascia enterprise con apparati di rete o IT con connettività di rete, gestione avanzata e SLA definiti. Da qualche decina fino a qualche migliaio di device anche distribuiti geograficamente e su cloud, rete ibride con apparati multi-vendor.

Come usufruirne? Oltre alla versione On Premise, WhatsUp Gold viene offerto dai partner specializzati di Progress in modalità Managed Service Provider (MSP), mettendo a disposizione tutti i benefici della soluzione con un semplice costo mensile, senza impattare sulla infrastruttura IT della organizzazione cliente.

Sul sito di Progress o su quello italiano di Soluzioni Progress potrai trovare maggiori informazioni riguardanti la soluzione WhatsUp Gold e compilare il form per richiedere un contatto o scrivere all’indirizzo info@soluzioniprogress.it.

A proposito di Progress

Dedicato a promuovere il business in un mondo guidato dalla tecnologia, Progress aiuta le aziende, In qualità di fornitore affidabile dei migliori prodotti per sviluppare, distribuire e gestire applicazioni ad alto impatto. Centinaia di migliaia di aziende, tra cui 1700 società di software e 3,5 milioni di sviluppatori, si affidano a Progress per raggiungere i propri obiettivi.