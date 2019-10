Non viene mai abbastanza sottolineata l’importanza della rete quando ci si trova ad affrontare le esigenze del business digitale. Il cloud, la virtualizzazionee i dispositivi mobili possono avere un impatto negativo sulle performance di rete e creare problemi a varie attività aziendali, se coloro che si occupano dell’infrastruttura e della rete faticano a tenere il passo con le modifiche necessarie per spostare utenti, dati e applicazioni in modo fluido nell’intera azienda e nei servizi cloud.

Forrester Consulting ha realizzato uno studio Total Economic Impact™ (TEI) su incarico di GTT Communications per esaminare il potenziale ritorno sugli investimenti che le aziende possono realizzare implementando la sua soluzione SD-WAN (software-defined wide area network). GTT SD-WAN ottimizza l’utilizzo della larghezza di banda e le prestazioni di rete per accedere a tutte le applicazioni nel data center e nel cloud.

Per comprendere i vantaggi, i costi e i rischi associati a questo investimento, Forrester ha intervistato due clienti GTT con più di un anno di esperienza nell’utilizzo di GTT SD-WAN: un’importante azienda manifatturiera globale con 5000 dipendenti e una multinazionale del settore automobilistico operante nella distribuzione, vendita al dettaglio e assistenza. Prima di adottare la soluzione SD-WAN di GTT, entrambi i clienti intervistati utilizzavano un metodo di connettività di rete statico per accedere alle loro applicazioni e servizi, con difficoltà nella creazione di ambienti cloud, problemi di latenza e poca affidabilità nella disponibilità delle applicazioni. Il loro scopo era aggiornare la propria infrastruttura di rete per stare al passo con un ambiente digitale in rapida evoluzione. Entrambi i clienti hanno motivato la scelta della soluzione GTT citando la capacità del provider di gestire in modo efficiente la larghezza di banda fornendo connettività ad alta velocità e la capacità unica di supportare ambienti virtuali, il tutto disponibile come servizio gestito.

Le interviste effettuate da Forrester a clienti GTT e le successive analisi finanziarie hanno rilevato che utilizzando le soluzioni SD-WAN di GTT, un’azienda può generare un ROI del 213% con un periodo di ammortamento dell’investimento inferiore a sei mesi. I benefici aziendali generati dalle soluzioni SD-WAN di GTT che contribuiscono a questo ROI includono tempi ridotti di downtime della rete, costi di accesso alla rete ottimizzati e risparmi di risorse grazie al servizio gestito. I clienti intervistati hanno sperimentato una maggiore produttività con un risparmio medio di 25 giorni lavorativi in tutta l’organizzazione.

I principali benefici riscontrati

Minori Costi e prestazioni di rete migliorate : le organizzazioni intervistate hanno utilizzato una maggiore larghezza di banda a un minor costo, con un incremento di velocità della rete fino al 200%, il che ha portato direttamente a migliorare le comunicazioni tra i diversi uffici e siti in tutto il mondo.

: le organizzazioni intervistate hanno utilizzato una maggiore larghezza di banda a un minor costo, con un incremento di velocità della rete fino al 200%, il che ha portato direttamente a migliorare le comunicazioni tra i diversi uffici e siti in tutto il mondo. Agilità per supportare gli sforzi di trasformazione digitale : GTT offre le funzionalità che consentono alle organizzazioni di utilizzare ambienti cloud in base alle necessità, grazie alla larghezza di banda dinamica della rete a cui hanno accesso.

: GTT offre le funzionalità che consentono alle organizzazioni di utilizzare ambienti cloud in base alle necessità, grazie alla larghezza di banda dinamica della rete a cui hanno accesso. Gestione della rete migliorata : con tempi di inattività ridotti, è inferiore la quantità di tempo assegnata alla riparazione o alla gestione della rete, con conseguente immediata riduzione dei costi senza che questo influisca sulle prestazioni della rete.

: con tempi di inattività ridotti, è inferiore la quantità di tempo assegnata alla riparazione o alla gestione della rete, con conseguente immediata riduzione dei costi senza che questo influisca sulle prestazioni della rete. Incrementata produttività degli utenti grazie alla maggiore velocità della rete. Le organizzazioni intervistate hanno visto immediatamente i risultati. Sono stati in grado di inviare file di dimensioni maggiori in qualsiasi momento della giornata, da qualsiasi posizione, senza che ciò ostacolasse le prestazioni della rete o influisse sulla velocità.

In un mondo sempre più digitalizzato le aziende si affidano a soluzioni cloud distribuite a livello globale per beneficiare di prestazioni di qualità che abbiano la possibilità di essere dimensionate a richiesta: questo è il motivo principale per cui è importante oggi per le aziende disporre ovunque di una connettività di alto livello. La maggior parte delle iniziative di trasformazione digitale è condannata all’insuccesso fin dall’inizio perché la piattaforma di rete non è abbastanza buona da supportarle, specialmente quando si abilita un modello di servizio IT cloud. La rete infatti è il sistema nervoso centrale dell’azienda, che si tratti di fornire ai clienti servizi digitali in cloud o facilitare le transazioni sul punto vendita o ancora supportare le operazioni di back-office.

La tecnologia SD-WAN di GTT si è distinta per la sua capacità di migliorare le prestazioni e l’affidabilità della rete, il che ha un impatto diretto sulle prestazioni aziendali. I risultati evidenziati dallo studio TEI di Forrester dimostrano che la tecnologia SD-WAN di GTT consente alle organizzazioni di collegare i loro uffici in tutto il mondo e ad ogni applicazione in cloud con prestazioni ed efficienza migliorate. Le soluzioni SD-WAN fornite da GTT in tutta sicurezza attraverso la propria dorsale IP globale di livello 1 con accesso diretto ai cloud service provider in tutto il mondo, rendono semplice ed economicamente conveniente per le imprese espandere e adattare le proprie reti aziendali man mano che aumentano le loro esigenze di utilizzare applicazioni cloud-based.

Qui è possibile scaricare lo studio TEI di Forrester Consulting.

