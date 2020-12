Zero Trust favorisce il lavoro a distanza durante una pandemia

La pandemia di COVID-19 ha spinto il 60% delle aziende ad accelerare le proprie strategie di networking Zero Trust. Secondo la ricerca di Enterprise Management Associates, solo il 15% delle organizzazioni ha rallentato in risposta alla crisi della sanità pubblica e solo il 25% non ha riportato alcun effetto. Ogni vendor ha la propria definizione di Zero Trust, ma in questo contesto EMA lo definisce come un modello di sicurezza della rete che riduce al minimo il rischio applicando criteri e controlli granulari all’accesso alla rete e alle comunicazioni di rete.

Zero Trust di solito ha un motore di policy dinamico che valuta la legittimità delle comunicazioni di rete anche all’interno del perimetro della rete. Le modifiche alla posizione, allo stato del dispositivo, allo stato di sicurezza, al comportamento e ad altri fattori possono avviare un processo di riautenticazione.

L’effetto del lavoro da casa

Questo modello di sicurezza è particolarmente utile oggi durante la pandemia. Le soluzioni di accesso alla rete Zero Trust possono infatti scalare e proteggere le connessioni di rete per le persone che lavorano da casa. La segmentazione Zero Trust può anche controllare in modo granulare a quali risorse di informazioni possono accedere gli utenti remoti quando si connettono alla rete.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

La ricerca EMA ha rilevato che il numero di dipendenti che accedono principalmente alla rete aziendale tramite una soluzione di accesso remoto sicuro come una VPN SSL o un perimetro software-defined è raddoppiato dall’inizio della pandemia. Inoltre, il 53% delle imprese si aspetta che questa forza lavoro remota rimanga elevata anche dopo che le restrizioni sulle pandemie saranno state allentate.

Allo stesso tempo, il 76% di queste imprese ha visto un aumento del numero di dispositivi di proprietà personale che si connettono alle proprie reti durante la pandemia, con il 33% che ha caratterizzato questo aumento come significativo. Le organizzazioni che hanno più successo con le loro strategie Zero Trust hanno riportato una maggiore crescita nell’uso di dispositivi di proprietà personale, suggerendo che le iniziative di successo Zero Trust stanno dando alle organizzazioni IT la flessibilità per supportarle meglio sulla rete.

È interessante notare che le aziende sono state in grado di rafforzare i propri criteri di sicurezza anche se consentono l’utilizzo di dispositivi più personali. Il 71% di quelle con iniziative Zero Trust ha riferito di aver aumentato i requisiti di sicurezza delle proprie policy di accesso alla rete durante la pandemia. Ciò suggerisce che Zero Trust consente alle organizzazioni IT di essere più flessibili e più sicure allo stesso tempo.

Molte aziende vorranno poi mantenere le loro iniziative Zero Trust in pista durante la pandemia. L’EMA ha esaminato da vicino le organizzazioni che hanno riferito che la pandemia aveva rallentato le loro strategie Zero Trust. Le aziende che avevano stanziato un nuovo budget specificamente per supportare Zero Trust erano le più propense ad accelerare i loro progetti Zero Trust durante la pandemia. Le strategie ad hoc Zero Trust, in cui la leadership IT ha rifiutato di formalizzare un’iniziativa e dedicare budget, sono le più probabili ad essere rallentate dalla pandemia.

In altre parole, le strategie Zero Trust ad hoc sono vulnerabili durante la pandemia. Queste organizzazioni si trovano facilmente distratte da questioni più urgenti. Senza un budget e senza il supporto della gestione IT, la rete e la sicurezza lottano per attenersi ai principi Zero Trust. La ricerca ha anche scoperto che queste strategie ad hoc sono anche le meno propense a riportare il successo nell’applicazione dei concetti Zero Trust alle loro reti.

Rafforzare la sicurezza quando il rischio è elevato

Il 61% delle imprese nella ricerca EMA ha riferito che i cambiamenti legati alla pandemia nelle loro attività hanno portato direttamente a un aumento dei problemi di sicurezza. I lavoratori a distanza sono solo uno dei cambiamenti prodotti dall’attualità. I negozi di alimentari e altri rivenditori hanno aumentato le loro attività di vendita e consegna online. Le organizzazioni sanitarie e di sanità pubblica hanno aggiunto ospedali e cliniche temporanei. I governi statali e locali hanno creato una nuova infrastruttura per i test antivirus. Tutti questi cambiamenti presentano nuovi rischi per la sicurezza della rete.

Dato che l’accesso alla rete Zero Trust e le soluzioni di segmentazione possono mitigare tali rischi, EMA consiglia alle organizzazioni IT di essere aggressive con queste tecnologie durante la pandemia.