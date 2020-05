Accesso remoto sicuro VPN per la forza lavoro, su vasta scala

Le aziende sono chiamate a confrontarsi con potenziali situazioni di emergenza come malattie, alluvioni, uragani e blackout. L’introduzione di un piano di continuità operativa è essenziale e deve prevedere la capacità di supportare i dipendenti che lavorano a distanza.

I firewall di nuova generazione (NGFW) FortiGate integrano il supporto delle VPN IPsec, consentendo ai lavoratori remoti di connettersi in modo sicuro alla rete aziendale. Con la protezione degli endpoint fornita da FortiClient e l’autenticazione a più fattori (MFA) garantita da FortiAuthenticator, le organizzazioni possono supportare in modo sicuro il lavoro a distanza e mantenere la continuità aziendale.

Questo white paper presenta informazioni e modelli per implementare l’accesso remoto per diversi tipi di utenti aziendali su vasta scala, garantendo allo stesso tempo prestazioni e sicurezza, grazie a IpSec, autenticazione a due fattori e protezione endpoint.

