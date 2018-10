La sicurezza Wi-Fi si fa intelligente con Sophos Wireless

Sophos ha presentato una nuova soluzione per gestire e proteggere le reti wireless. L’evoluzione delle reti e la crescente diffusione del Wi-Fi nei contesti aziendali rendono imprescindibile l’implementazione di soluzioni di sicurezza in grado di monitorare e proteggere questo tipo di connessioni. La soluzione wireless di Sophos, che include gli Access Point Serie APX, consente ai responsabili IT di gestire e mettere in sicurezza gli accessi ad Internet di tutti gli utenti.

“Con il costante aumento di device connessi tramite Wi-Fi, i responsabili IT faticano a tenere tutto sotto controllo. I carichi sugli access point wireless sono in costante crescita, gli utenti hanno aspettative molto elevate sulle performance e sta diventando dunque sempre più difficile per gli IT manager garantire gli standard richiesti per evitare rallentamenti o interruzioni dell’attività di business” spiega Walter Narisoni, Sales Engineer Manager di Sophos Italia.

Le aziende possono installare Sophos Wireless come soluzione stand-alone o integrarla con la piattaforma Sophos Central e la funzionalità Security Heartbeat per monitorare e agire sullo stato degli endpoint connessi e dei client mobili e ridurre così il rischio di attacchi alle reti Wi-Fi.

Con l’utilizzo degli access point serie APX abilitati Security Heartbeat, le aziende possono inoltre monitorare lo stato di salute di qualsiasi endpoint o device mobile gestito da Sophos Central e limitare l’accesso a reti Wi-Fi non autorizzate. Allo stesso tempo, la nuova dashboard Sophos Wireless rileva le potenziali minacce, come gli access point pericolosi, oltre a identificare rapidamente i client con problemi di conformità o connettività e consentire così una più rapida risoluzione dei problemi.

La serie APX di Sophos include gli access point APX 320, APX 530 e APX 740 e, grazie alla tecnologia 802.11ac Wave 2, il nuovo hardware risponde alle esigenze degli utenti offrendo loro prestazioni e sicurezza ottimizzate e contribuendo allo sviluppo di reti incentrate su quest’ultimi.

Le caratteristiche principali di Sophos Wireless includono: