L’importanza delle prestazioni e della sicurezza di rete per l’esperienza utente

Nonostante la contrazione dei budget IT, i requisiti tecnologici sia a livello organizzazione sia individuali continuano a crescere. Tanto le aziende quanto i singoli richiedono un’esperienza online che sia eccellente, in cui le applicazioni funzionino in modo rapido ed efficiente. Pertanto, diventa priorità di ogni organizzazione scegliere un’infrastruttura IT ad alte prestazioni capace di offrire al cliente un’esperienza di qualità e allo stesso tempo semplificare la vita al team IT. Le aziende hanno oggi l’opportunità di sfruttare la potenza delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale per usare l’automazione e realizzare al contempo il networking zero-trust per garantire la sicurezza.

Questo è l’obiettivo dichiarato di Juniper Networks, le cui soluzioni offrono insight, automazione, sicurezza e sono basate sull’intelligenza artificiale per generare risultati di business concreti.

Experience-First Networking

L’esperienza dell’utente è il primo e il più importante requisito per il networking costruito da Juniper, soprattutto nell’era del cloud. Ci sono quattro pilastri fondamentali che sono la chiave per la costruzione della piattaforma aziendale experience-first.

ADV Il perimetro aziendale oggi passa dalla casa dei dipendenti HP Wolf Security - Metà dei dipendenti usa il PC anche per scopi personali e il 30% lascia che venga utilizzato da altri famigliari. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto? LEGGI TUTTO >> Metà dei dipendenti usa il PC anchee il 30% lascia che venga utilizzato da. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto?

Esperienze dell’utente finale assicurate

Mentre altre soluzioni forniscono visibilità al sito o all’applicazione, Juniper offre visibilità sul singolo cliente, applicazione e sessione per ottimizzare le esperienze utente individuali. Inoltre, fornisce uno schema comune per l’applicazione di livelli di servizio personalizzabili, dal client al cloud e una garanzia a circuito chiuso nei dati centrali e WAN. Consente di impostare e misurare le metriche chiave e, in modo proattivo, assicurare un’esperienza utente ottimale su base continuativa.

Automazione proattiva

L’automazione è la chiave per ridurre i costi operativi e massimizzazione l’efficienza IT. I modelli di AIOps estendendono le Informazioni di monitoraggio in tempo reali grazie all’intelligenza artificiale per realizzare la Self-Driving Network. Inoltre, l’intelligenza artificiale viene utilizzata per il supporto di rete, consentendo al personale IT di affrontare i problemi in modo proattivo, riducendo al minimo le interruzioni del servizio.

Cloud-now e cloud-ready

Dai carichi di lavoro cloud-native alla gestione dei dispositivi su più istanze cloud, fino alle cloud operations per la risoluzione dei problemi, distribuzione delle funzionalità e analisi delle tendenze, Juniper intende soddisfare le esigenze delle aziende che puntano a infrastrutture e applicazioni fortemente incentrate nel cloud.

Sicurezza connessa in tempo reale e consapevolezza della minaccia

Rendendo la rete consapevole delle minacce, i clienti sono in grado di rilevare e bloccare gli attacchi in un lasso di tempo molto più breve. Una volta rilevata una minaccia, l’intelligence e le protezioni sono distribuite ad altri punti di applicazione attraverso la rete, che si tratti di un router, uno switch, un punto di accesso Wi-Fi o un firewall.

L’approccio Connected alla sicurezza offre una protezione dove è necessaria, con politiche di sicurezza coerenti che possono essere create una sola volta e in modo semplice, applicate a qualsiasi flusso di traffico dell’applicazione in ambienti cloud sia pubblici che privati, applicando policy sofisticate ed effettuando una segmentazione sulla base degli attuali elementi di rischio. Tutto ciò ha permesso di ottenere un punteggio di efficacia del 100% con zero falsi positivi sul ultimo test di certificazione ICSA.

“La pressione sulle aziende verso la digitalizzazione, la modernizzazione e il cambiamento è più forte che mai. Questa pressione, tuttavia, porta anche un’incredibile opportunità. Siamo nel pieno di un processo di trasformazione in cui molte organizzazioni stanno ripensando gli ambienti di lavoro, le operation e lo user engagement: è quindi il momento ideale per le aziende per accogliere il cambiamento e rivedere la propria infrastruttura IT così da supportare una migliore esperienza utente. Juniper vede la rete ‘experience first’ come l’abilitatore di questo cambiamento, capace di offrire a ogni azienda la possibilità di fare veramente la differenza, per lo staff IT, il personale e i clienti”, commenta James Morgan, Vice President Enterprise EMEA di Juniper Networks.