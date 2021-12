GTT Networks: nuova piattaforma SASE in collaborazione con Palo Alto

GTT Communications, fornitore di cloud networking per grandi organizzazioni e multinazionali, ha annunciato la creazione della sua piattaforma SASE (Secure Access Service Edge), realizzata in collaborazione con Palo Alto Networks. La necessità di gestire e rendere sicuro l’accesso alla rete nella sua interezza, e non solo nel perimetro azienda, è un’esigenza sempre più sentita visto l’aumento delle connessioni necessarie a permettere il lavoro da remoto. Secondo IDC, a causa della pandemia il 53 percento dei lavoratori sta progettando di continuare a lavorare da remoto o adottare una soluzione ibrida casa-ufficio anche per il futuro prevedibile, mentre per Gartner entro il 2025 il 60% delle imprese avrà strategie e tempistiche esplicite per l’adozione di SASE per l’accesso di utenti, filiali e installazioni edge (+10% rispetto al 2020).

La piattaforma SASE di GTT utilizzerà Prisma Access di Palo Alto Networks per mettere in sicurezza il traffico delle applicazioni e fornire connettività alla rete globale Tier 1 di GTT, offrendo un punto di controllo centrale per le prestazioni di rete e la sicurezza, abilitando un approccio Zero Trust per limitare l’accesso degli utenti in base a una combinazione di più fattori tra identità, dispositivo e applicazione utilizzata, e non più unicamente in base all’indirizzo IP o posizione fisica.

“I clienti sono alla ricerca di soluzioni di rete globali, altamente sicure e flessibili per adattarsi all’ambiente aziendale in rapida evoluzione, ai nuovi modelli di forza lavoro e al panorama delle minacce alla sicurezza in continua espansione”, ha affermato Don MacNeil, COO di GTT. “Adottare le tecnologie di sicurezza e di rete più avanzate e consentire ai nostri clienti di sfruttarle prontamente è il fulcro della nostra strategia di prodotto e siamo lieti di collaborare con Palo Alto Networks per soddisfare i severi requisiti di sicurezza dei nostri clienti attraverso la piattaforma di servizi di rete globale SASE di GTT”.

Kumar Ramachandran, SVP of Products di Palo Alto Networks, ha dichiarato: “La nostra partnership con GTT offrirà una grande opportunità ai clienti. Molte organizzazioni si rivolgono ora a provider di servizi di sicurezza gestiti per una sicurezza facilmente implementabile come servizio overlay e semplificare così le implentazioni nelle sedi periferiche. Di conseguenza, questa nuova partnership metterà a disposizione dei clienti di GTT una scalabilità cloud sicura”.