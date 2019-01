[eBook] SD-WAN sicura: guida dei leader della rete

La connettività affidabile con reti tradizionali ha costi e complessità elevati, per cui molte aziende stanno valutando le Software-Defined WAN. Poiché i vincoli sono numerosi, scegliere la soluzione SD-WAN giusta per l’azienda può imporre alcuni compromessi. La sicurezza, tuttavia, non deve essere uno di questi.

Questo eBook esamina i vari modelli per combinare SD-WAN e sicurezza di

rete e mostra come i Next Generation Firewall Fortigate di Fortinet possono assicurare il giusto livello di servizio per ogni applicazione, garantendo nel contempo all’azienda distribuita una protezione efficace dalle minacce informatiche in costante evoluzione, anche quelle più sofisticate.