ADRA, la trappola di Qnap per i cybercriminali

Colpita nel vivo un paio d’anni fa da un attacco informatico, Qnap ha compreso che i suoi problemi di sicurezza erano anche quelli dei suoi clienti. Per questo ha organizzato una task force dedicata alla cybersecurity che ha evidenziato la necessità di un prodotto ad hoc che fosse in grado di lavorare a monte per cercare di limitare l’effetto degli attacchi dei cybercriminali.

Switch intelligente

Specializzata sul consumer e la small enterprise, la società produttore di Nas ha ampliato nel 2019 il proprio raggio d’azione verso networking e computing fino a sfornare ADRA NDR(Network Detection and Response) uno smart edge switch con funzioni di security.

“Non è un prodotto che si sostituisce al firewall – spiega il Country Manager Alvise Sinigaglia – ADRA è uno switch con memoria, CPU e sistema operativo proprio che permette di effettuare analisi avanzate, con l’obiettivo di creare policy per azioni come la quarantena. La funzione di ADRA – prosegue – è di creare una trappola per gli hacker depistandoli”.

La trappola, aggiunge il Field Application Engineer, Giuliano Mores, funziona anche a livello di Mac Address, perché crea più dispositivi finti.

Lo switch, precisa Sinigaglia, deve essere posizionato il più possibile vicino agli altri elementi, e messo in testa a server e ai Nas, va coprire anche i dispostivi di altri produttori. La sua funzione è di creare falsi Nas che per gli hacker sono invece preziosi magazzini di dati.

In realtà non c’è nulla e mentre i cybercriminali si aggirano alla ricerca del loro bottino lo switch realizza un’analisi attiva dei flussi e del traffico di informazioni, andando eventualmente a mettere in quarantena eventuali file sospetti. L’obiettivo è di ingannare l’hacker facendo in modo che attacchi l’oggetto sbagliato.

Azione preventiva

ADRA non rimuove malware, non sostituisce firewall e antivirus e non prevede il cambio della topologia della rete in quanto è uno switch con funzionalità di sicurezza. La sua funzione è di intervenire prima, in chiave preventiva, attraverso una scansione del traffico dei dati. Fornisce i dati sui log che devono essere poi analizzati direttamente dal personale IT.

Lo sviluppo di questo tipo di switch fa parte della forte ingegnerizzazione di Qnap, il 50% della forza lavoro è occupata nell’R&D, non solo sul mondo storage, ma anche su quello small enterprise e anche consumer col lancio di router rivolti all’end user.

In Italia l’azienda ha registrato nell’ultimo anno una crescita del 21% con un +25% in Europa e il 20% nel mondo. Oltre ad avere ampliato il team locale, Qnap ha dedicato risorse anche alle attività di formazione del canale con corsi e pillole di tecnologia di 40 secondi incentrate su contenuti specifici, tra cui anche quello della cybersecurity.