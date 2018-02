La Commissione europea ha lanciato un importante programma pluriennale di sovvenzioni per fornire Wi-Fi pubblico e gratuito a comuni e associazioni di comuni in tutta Europa. Questi contributi copriranno sino al 100% delle infrastrutture necessarie, con l’obiettivo di offrire ai cittadini connettività gratuita di alta qualità in edifici e aree pubbliche cittadine come parchi, piazze, musei, biblioteche e centri sanitari.

Il meccanismo prevede che i costi di infrastruttura e installazione saranno coperti al 100%, mentre l’abbonamento mensile all’operatore e la manutenzione saranno a carico degli enti pubblici. Per l’iniziativa WiFi4EU sono stati stanziati complessivamente circa 120 milioni di euro e si prevede che, entro il 2020, tale dotazione potrà sostenere tra le 6.000 e le 8.000 comunità locali, con un valore massimo per ciascun voucher di 15.000 euro.

Ogni comune può ricevere un solo buono per l’intera durata dell’iniziativa e gli hotspot WiFi4EU saranno installati in aree in cui non sono già presenti offerte analoghe di connettività Wi-Fi gratuita. Per ottenere il finanziamento, i comuni candidati potranno fare domanda su un sito internet apposito, dopo aver compilato un semplice modulo di registrazione.

Nella prima fase non sarà necessario fornire specifiche tecniche o quotazioni, ma basterà indicare le aree che si intende coprire e il numero di AP previsti (tanti più saranno gli AP installabili con il budget di 15.000 EUR, meglio sarà per l’assegnazione). Le infrastrutture di backhaul non sono comprese nel voucher. Indicativamente la prima fase di registrazione si aprirà a fine gennaio, mentre la fase successiva di partecipazione avrà inizio a fine febbraio.

Attraverso la sua rete di partner commerciali distribuita in tutta Italia Cambium Networks è pronta ad affiancare i comuni italiani e fornire tutta l’assistenza necessaria con l’obbiettivo di metterli nelle migliori condizioni per cogliere questa straordinaria opportunità. Le specifiche tecniche sinora indicate per il bando (standard 802.11ac Wave 1, supporto 802.1x , capacità di gestire almeno 3 SSID, poter supportare senza nessun problema di rendimento almeno 50 utenti) sono pienamente soddisfatte dai prodotti presenti nel portafoglio Cambium Networks.