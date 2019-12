Wi-Fi 6: cinque domande da farsi prima di implementarlo

Lo standard Wi-Fi 6 (802.11ax) apporterà diversi miglioramenti al Wi-Fi che lo rendono un’opzione molto allettante. Questi includono la velocità sotto forma di connessioni wireless multi-gigabit nel mondo reale, ma anche il supporto per reti ad alta densità come quelle negli stadi e in altri luoghi molto affollati. Tuttavia, ci vorrà qualche attenta riflessione e pianificazione per sapere quando e se saltare a bordo del Wi-Fi 6.

Vi serve la velocità?

Per rendere possibili velocità wireless multi-gigabit, la maggior parte degli access point (AP) Wi-Fi 6 viene fornita con una connessione LAN da 2,5 Gbps o 5 Gbps, mentre quasi tutti gli AP Wi-Fi 5 hanno un’interfaccia da 1 Gbps. La connessione di un AP Wi-Fi 6 a una tipica rete gigabit è possibile, ma strozzerà il Wi-Fi in modo che i client non saranno in grado di realizzare velocità di connessione superiori a 1 Gbps.

D’altra parte, potreste non aver bisogno di velocità di accesso Wi-Fi così elevate. Per l’utilizzo casuale del Wi-Fi con uno smartphone e laptop in un ufficio probabilmente non vi serviranno queste prestazioni così elevate. Ma sarebbe d’aiuto su reti con un’alta densità di utenti o quelle con applicazioni sensibili o ad alta velocità come lo streaming di video 4K, specialmente se il contenuto proviene dalla LAN invece che da Internet.

La vostra rete cablata è pronta?

Valutate bene la vostra rete attuale per vedere cosa deve essere aggiornato a livello di cablaggio per ottenere il supporto multi-gigabit. Ecco cosa cercare:

Switch: controllate la velocità dati massima supportata da tutti gli switch situati tra gli AP e il router. Se i client Wi-Fi accederanno alle condivisioni di rete sulla LAN, seguite il percorso che il traffico deve compiere e valutate anche questi switch.

controllate la velocità dati massima supportata da tutti gli switch situati tra gli AP e il router. Se i client Wi-Fi accederanno alle condivisioni di rete sulla LAN, seguite il percorso che il traffico deve compiere e valutate anche questi switch. Power-over-Ethernet: se si utilizza PoE tramite lo switch o gli iniettori esterni per alimentare gli AP, verificate quali standard PoE e velocità dati supportano. Tenete presente che la maggior parte degli AP Wi-Fi 6 richiederà la conformità almeno con lo standard PoE + (802.3at). Sebbene alcuni AP supporteranno lo standard PoE legacy (802.3af), questo di solito riduce le prestazioni dell’AP e molto probabilmente supporta solo una velocità dati massima di 1 Gbps. Per rendere la vostra PoE a prova di futuro, considerate il nuovo standard PoE ++ (802.3bt) se è disponibile su uno switch

Cablaggio: per superare 1 Gbps con i cavi, è necessario disporre almeno un cablaggio Cat6 per gli AP e per eventuali connessioni tra questi e il router. Per le esigenze future, considerate Cat6a, Cat7, Cat7a o, se disponibile e plausibile, Cat8. Se si dispone di un cablaggio Cat5e o precedente, tenete presente che potrebbe non essere necessario ricablare il tutto. Pensate a cosa accederanno i client Wi-Fi sulla LAN e al percorso che il loro traffico prenderà.

Quando si guarda al supporto multi-gigabit per switch, PoE e router, vengono visualizzate le opzioni per i dati massimi supportati: 2,5 Gbps, 5 Gbps e 10 Gbps. Per Wi-Fi 6 probabilmente avrete bisogno solo di 2,5 Gbps o 5 Gbps. Ma per le soluzioni a prova di futuro sia sul lato cablato che su quello wireless, prendete in considerazione i 10 Gbps. Per il cablaggio, Cat6a, Cat7 e Cat7a supportano tutti la stessa velocità dati massima di 10 Gbps, ma ognuno ha una larghezza di banda maggiore rispetto alla precedente.

Dove dovreste posizionare gli AP?

La portata e la copertura del Wi-Fi 6 possono essere simili a quelle fornite dagli standard precedenti, ma esistono differenze in termini di densità che possono influire sulle impostazioni di posizionamento e configurazione. Se non siete molto pratici di Wi-Fi, trovate qualcuno che lo sia. Tirare a indovinare su dove posizionare gli AP, specialmente per le reti più grandi, può essere un errore molto costoso. Esistono metodi e strumenti per aiutare a progettare meglio le reti Wi-Fi, inclusi analizzatori e software di rilevamento del calore. Un’analisi professionale può far risparmiare tempo, denaro e mal di testa.

Ci sono client Wi-Fi 6 di cui avete bisogno?

Sebbene gli AP Wi-Fi 6 siano retrocompatibili con i precedenti standard Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), non sarà possibile ottenere tutti i miglioramenti del Wi-Fi 6 in termini di velocità se non si utilizza un client Wi-Fi 6. Al momento di scrivere, non ci sono molti dispositivi client che supportano il Wi-Fi 6. Ci vengono in mente giusto alcuni smartphone top di gamma (Samsung Galaxy S10 e iPhone 11), insieme ad alcuni laptop e desktop più recenti.

Per la maggior parte delle reti, ha senso attendere che i dispositivi client vengano aggiornati a Wi-Fi 6. Ma se si dispone di una rete speciale o si selezionano dispositivi che richiedono un throughput estremamente elevato, è possibile prendere in considerazione l’aggiornamento prima. Per i computer desktop sono disponibili schede PCIe, mentre non siamo ancora riusciti a trovare adattatori USB sul mercato. Per aggiornare i laptop in questo momento, probabilmente dovrete acquistare un adattatore M.2/NGFF Wi-Fi 6 se il laptop ha uno slot compatibile per le schede Wi-Fi. Qui comunque trovate la lista di tutto ciò che attualmente supporto il Wi-Fi 6.

Le funzionalità desiderate sono già disponibili?

Come abbiamo visto con lo standard 802.11ac, anche per l’802.11ax vedremo un’implementazione a più fasi. Vedremo fin da subito dispositivi che inviano/ricevono solo fino a 4 flussi spaziali simultanei e, in un secondo momento, fino a 8. Per ora abbiamo solo MIMO multiutente (MU-MIMO) sul downlink dall’AP al client, mentre in seguito sarà aggiunto anche il supporto uplink client-AP. Tuttavia, vedremo subito la nuova funzione di accesso multiplo a divisione di frequenza ortogonale (OFDMA) che funziona in entrambe le direzioni, consentendo a più client con requisiti di larghezza di banda diversi di connettersi allo stesso AP contemporaneamente.