Ha preso ufficialmente il via ieri la sperimentazione 5G a Milano da parte di Vodafone con la presentazione di un articolato progetto alla quale hanno partecipato il sindaco di Milano Giuseppe Sala insieme ad Aldo Bisio (AD Vodafone Italia), Ferruccio Resta (rettore Politecnico di Milano), Francesco Vassallo (consigliere Delegato alla Semplificazione e Digitalizzazione Città Metropolitana), Roberta Cocco (assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici) e l’onorevole Antonello Giacomelli (Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico).

Vodafone, che si è aggiudicata il bando pubblico indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico per la sperimentazione 5G, lavorerà insieme al Politecnico di Milano e ad altri 28 partner con il sostegno di Comune di Milano, Regione Lombardia e Città Metropolitana per sviluppare una tecnologia che consentirà alla metropoli lombarda di accelerare il suo percorso di trasformazione digitale e proiettare la città nel futuro.

“La sperimentazione 5G è un grande acceleratore per Milano, che diventa la capitale europea delle reti di quinta generazione. L’iniziativa raggruppa grandi realtà nazionali e internazionali e crea un ecosistema aperto di sviluppo. Entro il 2018 costruiremo un’infrastruttura 5G che coprirà l’80% di Milano e Area Metropolitana e completeremo la copertura entro il 2019. Investiremo oltre 90 milioni di euro e copriremo tutti gli ambiti più rilevanti di applicazione del 5G, con particolare attenzione alle aree di maggior impatto sociale”, ha dichiarato Bisio.

L’evento di ieri è servito anche per presentare alcuni use case che saranno sviluppati nel corso della sperimentazione.

Salute

Sarà possibile gestire tempestivamente, sia da remoto sia durante il trasporto in ospedale, situazioni di emergenza critiche per le quali la possibilità di condividere parametri vitali insieme a immagini ad alta risoluzione in tempo reale è fondamentale.

Mobilità

Aumento della sicurezza della mobilità grazie a una sostanziale estensione del raggio di visione di chi guida e il potenziale miglioramento delle performance dei sistemi di sicurezza anticollisione, realizzati attraverso l’acquisizione di dati sui veicoli in avvicinamento e le condizioni stradali.

Sicurezza

La capacità del 5G di gestire una grande mole di dati video ad alta risoluzione e in tempo reale si integra alla flessibilità di utilizzo dei droni al servizio della sicurezza sul territorio.

Entertainment

Estensione dell’esperienza del turista in visita o del cittadino alla scoperta della propria città attraverso l’uso della Realtà Aumentata per scoprire, in mobilità e in modo immersivo, prospettive nuove o storiche del patrimonio artistico.

Manufacturing

Uso consapevole e efficiente delle risorse globali (acqua in primis) e impatto green in generale, grazie a una modalità più intelligente e mirata di fare agricoltura.