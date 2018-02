Vodafone ha lanciato in Italia la prima rete mobile 4.5G con velocità in download fino a 1 Gbps nelle città di Roma, Napoli e Palermo. Con simili prestazioni, che equivalgono a circa quattro volte tanto quelle del 4G, è possibile scaricare la puntata della propria serie TV preferita in 25 secondi o un intero album di 12 canzoni in un secondo, con una velocità di reazione della rete di soli 12 millisecondi. La Rete 4.5G a 1 Gbps permette inoltre di accelerare servizi che hanno bisogno di un tempo di risposta ancora più veloce come la realtà virtuale e applicazioni professionali come il co-working o la manutenzione da remoto.

La rete 4.5G di Vodafone è in grado di raggiungere simili picchi grazie alla combinazione di 4 frequenze contemporaneamente, tra cui la banda L a 1400 Mhz, l’utilizzo di tecniche trasmissive più efficienti come il 4X4 MIMO e la modulazione di ordine superiore, in grado di moltiplicare la quantità di informazioni che può essere trasmessa.

Il primo terminale 4.5G in commercio in Italia in grado di raggiungere la velocità di 1 Gbps è il Galaxy S9, il nuovo phablet Android top di gamma di Samsung disponibile dal 16 marzo a 899 euro assieme alla versione S9+ da 999 euro. Vodafone è stato il primo operatore italiano a lanciare la a rete mobile 4.5G fino a 800 Mbps a maggio 2017 ora disponibile in 10 città: Firenze, Palermo, Milano, Verona, Torino, Bologna, Napoli, Roma, Genova e Padova, mentre la sua rete 4G raggiunge il 98% della popolazione in oltre 7100 comuni, di cui 1900 in 4G+.

Il 4.5G rappresenta un’evoluzione dello standard LTE, che incide principalmente sul miglioramento di velocità, reattività delle applicazioni e capacità della rete. Il 4.5G è inoltre la base di partenza per l’introduzione di una nuova generazione di servizi da cui i clienti possono trarre benefici ancor prima dell’arrivo del 5G. Non a caso Vodafone ha avviato la sperimentazione del 5G nell’area metropolitana di Milano a seguito dell’aggiudicazione del bando promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, annunciando inoltre la copertura 5G di tre grandi città italiane entro il 2020.