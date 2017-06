Stando alla nuova edizione del Mobility Report di Ericsson, dal 2013 la crescita degli abbonati e del traffico dati sulle reti mobile è aumentata del 70% a livello globale e, nel 2018, per la prima volta il traffico su reti 4G supererà quello su reti GSM. Tra l’altro il 4G crescerà con il più elevato tasso di crescita nella storia della telefonia mobile e gli sono bastati solo cinque anni per arrivare a coprire 2,5 miliardi di persone, rispetto agli otto anni del 3G.

L’avanzata imperiosa delle reti 4G prevista da Ericsson si evince anche da altri dati, come i 250 milioni di nuovi abbonamenti nel primo trimestre di quest’anno e, per il 2022, una stima di 2,6 miliardi di nuovi abbonati alla banda larga mobile. La prima conseguenza di questa rivoluzione è che il traffico dati mobile globale aumenterà di otto volte rispetto a quello attuale (quello da soli smartphone di nove volte).

Gli abbonati complessivi a livello globale hanno registrato una crescita del 4% anno su anno, raggiungendo nel primo trimestre 2017 7,6 miliardi di unità. A guidare la classifica della crescita maggiore è l’India (43 milioni di nuovi abbonamenti), seguita da Cina, Indonesia, Pakistan e Nigeria.

Il report di Ericsson passa poi in rassegnala alle aspettative per il 5G. Sono attesi oltre 500 milioni di abbonamenti al 5G entro il 2022 (escluse le connessioni legate all’IoT) e, con lo stesso orizzonte temporale, si prevede che la rete mobile di quinta generazione coprirà circa il 15% della popolazione mondiale.

“Gli abbonamenti 4G stanno aumentando più velocemente che mai e, al tempo stesso, la crescita del traffico dati ha raggiunto soglie che non vediamo dal 2013. Sono particolarmente entusiasta nel vedere i grandi passi avanti del settore per quanto riguarda l’evoluzione delle reti, inclusa l’approvazione della New Radio (NR) 5G non-stand-alone, che abiliterà le prime implementazioni del 5G” ha commentato Niklas Heuveldop, CSO e Head of Technology and Emerging Business di Ericsson.