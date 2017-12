TIM ha attivato presso il Politecnico di Torino la prima antenna 5G a onde millimetriche sull’intero territorio nazionale, grazie alla quale si è raggiunta la connessione record oltre i 20 Gigabit/s, il massimo dimostrato dalla nuova tecnologia in ambito urbano.

Un nuovo primato, realizzato in collaborazione con Ericsson, che ha consentito di far conoscere le potenzialità della rete 5G utilizzando la banda di frequenza a 28 GHz su onde millimetriche, sui cui TIM sta sviluppando innovazione insieme a partner di livello mondiale come Qualcomm Technologies.

Inoltre, per la prima volta in Italia su un sistema di rete sperimentale 5G, è stato realizzato un servizio di visita virtuale in tempo reale. Dal Politecnico di Torino è stato infatti possibile visitare Piazza Carlo Alberto pur trovandosi dall’altra parte della città. Una guida avatar ha accompagnato il visitatore (dotato di visore e sensori) nella storica piazza, dando così la possibilità di sperimentare le capacità della realtà virtuale.

Un’esperienza immersiva che segue il protocollo d’intesa siglato lo scorso marzo tra TIM e il Comune di Torino per la realizzazione del progetto Torino 5G, che prevede una progressiva copertura della città con la rete di nuova generazione entro il 2020.

Per Torino 5G TIM sta sviluppando anche applicazioni dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, oltre che nuove soluzioni di smart city, monitoraggio ambientale, public safety, automotive, industry 4.0, sanità, education, mobilità e sicurezza stradale, logistica e smart agricolture.