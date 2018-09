Con TIM e Nokia San Marino è il primo Stato 5G in Europa

L’accensione del primo sito 5G conforme allo standard 3GPP Rel15, che farà di San Marino la prima nazione europea coperta dalla nuova tecnologia 5G, è il primo importante traguardo raggiunto grazie allo sforzo condiviso da TIM, la sua controllata TIM San Marino, NOKIA e il Governo di San Marino, che hanno unito gli sforzi nell’ambito della sperimentazione 5G. Il piano di rete del progetto, la cui prima tappa è stata raggiunta grazie alla banda di frequenze 3,5 GHz messa a disposizione dal Governo di San Marino, prevede di completare la copertura 5G entro la fine dell’anno.

Nello specifico, a Faetano è stato installato un apparato radio a standard 3GPP Rel15 dotato di tecnologia Massive-MIMO, un’antenna capace di gestire contemporaneamente decine di segnali radio in entrata e in uscita e in grado di adattarsi dinamicamente alla posizione dei singoli utenti e alla domanda di traffico. La soluzione end to end NOKIA prevede, inoltre, la virtualizzazione sia delle componenti di rete, sia dell’accesso radio.

Completati i test presso il centro di ricerca e innovazione di TIM a Torino, che hanno testato per la prima volta in Europa la tecnologia a standard 5G basata sulle onde millimetriche (26 GHz) nella gamma di frequenze (26,5-27,5 GHz), TIM e Nokia inizieranno entro la fine di settembre l’installazione degli apparati 5G a 26 GHz, al fine di testarne le potenzialità in campo con terminali 5G equipaggiati con entrambe le bande, rendendo così San Marino un laboratorio a cielo aperto per la sperimentazione di servizi innovativi basati sul 5G. Industria 4.0, sicurezza pubblica, smart city e turismo digitale sono gli ambiti interessati dai servizi innovativi abilitati grazie alle potenzialità del 5G.

“L’installazione del primo sito 5G a standard 3GPP”, commenta Elisabetta Romano, Chief Technology Officer di TIM, “corona un percorso di innovazione iniziato da TIM alcuni anni fa anche in seno agli Enti di Standardizzazione, contribuendo dapprima alla raccomandazione ITU R ‘Vision’, che ha definito i concetti fondanti del 5G, ed in seguito guidando le specifiche tecniche del 3GPP della rel15 e successive”.

Marc Rouanne, Direttore Mobile Networks di Nokia ha aggiunto: “Nokia ha sviluppato il portafoglio di soluzioni end-to-end 5G Future X in grado di offrire prestazioni senza precedenti che permetteranno agli operatori come TIM di trasformare l’offerta di servizi. Attraverso la nostra collaborazione, esploreremo il potenziale dei servizi 5G per soddisfare le esigenze di aziende e privati”.