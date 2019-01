Sicurezza, cloud e velocità: ecco il 2019 del broadband wireless

“Avere una visione del futuro è essenziale per anticipare con successo le esigenze del mercato. Prima di parlare dei trend e delle prospettive delle tecnologie wireless per il 2019, esaminiamo le previsioni che avevamo formulato per il 2018”. Inizia così la riflessione di Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks, sulle tendenze che caratterizzeranno il broadband wireless nei prossimi mesi.

Prima però di analizzare i prossimi trend del settore, Bhatnagar ha voluto ripassare quelle che un anno fa aveva definito come le previsioni per il 2018 per capire se siano state rispettate o meno.

1 – Aumento della diffusione del Fixed Wireless Access (FWA)

Bhatnagar aveva previsto che i governi avrebbero continuato a sostenere la diffusione della banda larga con l’obbiettivo di offrire una piattaforma per lo sviluppo economico ed educativo per tutti i cittadini. Quello che abbiamo potuto osservare è che oltre ai governi, anche aziende globali come Facebook e Microsoft stanno pilotando proprie iniziative per connettere fasce sempre più ampie di popolazione.

2 – La pietra miliare del 5G

Ci si aspettava che il primo standard venisse pubblicato specificando una forma d’onda radio capace di soddisfare i requisiti 5T IMT-2020. Recentemente è stato previsto che la tecnologia 5G avrà il più veloce lancio globale di qualsiasi tecnologia precedente.

3 – Processi di consolidamento tra i fornitori di servizi

Come previsto, il consolidamento continua ad accelerare. Oltre ai maggiori fornitori che acquistano piccoli operatori locali, molti WISP locali stanno guidando processi di consolidamento per trasformarsi in WISP regionali.

4 – Intelligenza artificiale e gestione della rete

Mentre l’Intelligenza Artificiale (AI) renderà il lavoro di amministrazione della rete sempre più semplice ed efficiente, abbiamo comunque visto l’AI cominciare a realizzare le sue promesse nel giro di pochi anni.

Bhatnagar si è po concentrato sui trend chiave del 2019.

1 – Proliferazione dei dispositivi

Un numero crescente di dispositivi continuerà a chiedere ulteriori risorse di rete in casa, in azienda e nell’industria, aumentando quindi in generale la dipendenza dalla connettività. Questi dispositivi saranno tutti dotati di connettività wireless, rendendo ogni casa, impresa e operazione industriale una rete in cui la connettività wireless agisce come un “collante” che li tiene insieme.

2 – Aumento delle velocità di connessione

La domanda di throughput continua ancora ad aumentare a causa della necessità di trasmettere informazioni multimediali e della crescente popolazione di dispositivi video e voce connessi.

3 – Aumento della velocità di backhaul della rete

Con l’aumento della domanda ai confini esterni della rete, spesso il backhaul non è al passo con le attuali esigenze di throughput end-to-end. L’innovazione nella connettività dell’infrastruttura di backhaul è necessaria per scalare la capacità e soddisfare le esigenze degli utenti e dei dispositivi ai margini della rete.

4 – Problemi di sicurezza

Gli standard aperti per i dispositivi connessi aumentano la velocità dell’innovazione, ma aumentano anche la vulnerabilità. Le reti hanno bisogno di un’architettura di sicurezza a livelli, con una gestione semplice che comprenda switch, radio e punti di accesso per gestire efficacemente le difese. La sicurezza su più livelli garantirà che non ci siano punti di debolezza. Tutto questo deve essere naturalmente pensato in sede progettuale, perché la sicurezza non può essere aggiunta a posteriori.

5 – Dati distillati nel cloud

I dispositivi edge saranno in grado di raccogliere dati e l’Intelligenza Artificiale nel cloud li aggregherà e analizzerà per fornire previsioni e supportare le decisioni. Ciò migliorerà la sicurezza e l’affidabilità generale del sistema. Le reti saranno composte da molte tecnologie, sfruttando le funzionalità che meglio rispondono alle specifiche informazioni e ai requisiti aziendali. La connessione a banda larga wireless nelle sue molteplici forme coesisterà con altre tecnologie per fornire la migliore soluzione complessiva di connettività.