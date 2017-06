OpenSignal ha rilasciato la nuova versione del suo The State of LTE, report che analizza la diffusione e la velocità medie delle reti LTE a livello mondiale. Questo nuovo rilevamento è stato effettuato da gennaio a marzo raccogliendo le segnalazioni inviate da circa 560.000 device tramite l’app di OpenSignal per iOS e Android, con un totale di oltre 19,5 miliardi di misurazioni raccolte.

Un bacino di test insomma significativo e, per quanto riguarda l’Italia, la situazione delle reti LTE presenta luci e ombre. Il nostro Paese è infatti coperto dal LTE per il 60,6% del territorio, valore molto basso se pensiamo che i primi Paesi in classifica come Corea del Sud e Giappone hanno rispettivamente il 96% e il 93% di copertura.

La nostra percentuale non si difende molto bene nemmeno in Europa. Se infatti è vero che Francia e Germania sono attorno al 58% di copertura, tutti gli altri Paesi europei analizzati ci precedono, con in testa la Norvegia che a livello globale occupa la terza posizione subito dietro Corea del Sud e Giappone.

La velocità media delle connessioni LTE italiane è invece di 29 Mbps, un valore di tutto rispetto che ci pone al sedicesimo posto della classifica globale e al decimo posto di quella europea. Singapore domina il podio con ben 45 Mbps, mentre la Corea del Sud segue a 43 Mbps; se comunque pensiamo che la velocità media negli USA è di 15 Mbps, il nostro valore (quasi il doppio) può considerarsi di tutto rispetto.