Rete Wi-Fi: efficienza e velocità essenziali per fidelizzare i clienti

Una ricerca di Netgear, condotta su oltre 1.000 PMI operanti in oltre 40 settori, ha confermato che una veloce ed efficiente rete WI-Fi è essenziale per le piccole imprese per fidelizzare i propri clienti.

Netgear ha pubblicato ieri i risultati di un’indagine condotta sull’utilizzo delle reti Wi-Fi da parte di oltre 1.000 piccole imprese fino a 50 dipendenti operanti in 40 settori diversi tra cui contabilità, istruzione, edilizia, ospitalità e turismo, uffici legali, enti non profit e produzione industriale. I risultati della ricerca hanno dimostrato che una buona rete Wi-Fi rappresenta uno strumento fondamentale per la fidelizzazione dei clienti (62%), perché consente di fornire un servizio migliore a clienti che si aspettano di poter aver accesso al Wi-Fi.

Dai risultati dello studio emerge chiaramente di quanto le imprese abbiano bisogno di una rete Wi-Fi più potente e facile da gestire per soddisfare le esigenze aziendali e dei propri clienti. Quando è stato chiesto alle aziende quali problemi si trovano ad affrontare ogni giorno con il Wi-Fi, il 37% ha affermato che la connessione è lenta, il 20% instabile e il 25% degli intervistati ha aggiunto che la attuale rete Wi-Fi non offre una copertura abbastanza potente e in grado di rispondere alle esigenze lavorative.

Il 18% ha inoltre aggiunto che le prestazioni della propria rete risentono della congestione dovuta alla quantità elevata di dispositivi collegati contemporaneamente. Oggi le aziende e gli stessi clienti si affidano alla rete Wi-Fi per connettersi, comunicare e collaborare. Alla domanda sul perché il Wi-Fi è importante per la propria azienda, quasi il 38% degli intervistati ha risposto che renderlo disponibile aiuta a “migliorare il servizio clienti”.

Garantire l’accesso al Wi-Fi, inoltre, “soddisfa le aspettative dei clienti” per il 45% degli intervistati, “aiuta ad attrarre nuovi clienti” (12%) e “incrementa il tempo trascorso nei locali” (13%). Offrire una connessione Wi-Fi significa in molti casi per le aziende aumentare la propria visibilità all’interno delle comunità locali, contribuendo ad esempio a tenere i clienti occupati durante i tempi di attesa in un determinato luogo, invitandoli anche a diventare follower sui social media, acquisendo in generale informazioni di valore aggiunto su di loro e altro ancora.

I partecipanti al sondaggio hanno inoltre segnalato tra i principali motivi di utilizzo della connessione Wi-Fi la gestione degli ordini online (41%) e la creazione di una rete “guest” separata (12%) e, tra le attività a favore dei clienti, lo streaming musicale, la trasmissione di contenuti su grande schermo e l’utilizzo di attrezzature per conferenze (20%). Seppur la rete Wi-Fi Mesh sembri portare un evidente vantaggio per il business nella maggior parte dei casi, l’indagine ha rilevato che quasi l’85% delle PMI non comprende appieno come questa tecnologia possa migliorare concretamente la propria esperienza wireless.

Su questo versante Netgear offre Orbi Pro, un sistema Wi-Fi Mesh appositamente progettato per i proprietari di piccole imprese come esercizi commerciali, uffici professionali, ristoranti, negozi o bed and breakfast che possono beneficiare di un Wi-Fi esteso, facile da configurare senza predisporre cablaggi complessi o richiedere l’intervento di un installatore professionista, né affrontare i costi aggiuntivi di un servizio IT in outsourcing.