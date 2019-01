Che impatto avrà il 5G in ambito ingegneristico?

Nei prossimi anni le aziende vedranno emergere il nuovo standard 5G, che porterà vantaggi economici in tutti i settori offrendo una grande opportunità per trasformare digitalmente sia le attività, sia le infrastrutture business. Inoltre, è evidente l’importanza che il 5G rivestirà per le aziende che operano in ambito ingegneristico al fine di migliorare operatività, efficienza e produttività dei dipendenti, anche quando lavorano da remoto.

Nell’era dell’IoT migliorare la gestione dei dati e la velocità di trasferimento è un aspetto fondamentale, dal momento che le funzionalità offerte dalla tecnologia stanno diventando sempre più centrali per le attività in ambito ingegneristico. Secondo la ricerca Toshiba Massimizzare la mobilità, il 40% dei responsabili IT del settore ingegneristico ha indicato il 5G come il fattore che nei prossimi anni guiderà l’implementazione dei dispositivi wearable, come gli smart glass, per le applicazioni industriali e professionali. In ambito costruttivo un ingegnere che usa gli smart glass può richiamare ed elaborare dati critici importanti e, grazie alla realtà assistita, schemi e dettagli di parti specifiche sono disponibili in tempo reale.

“Ad esempio, l’implementazione del 5G nel settore automotive permetterà di superare ampiamente le limitazioni dell’attuale tecnologia Wi-Fi. Le fabbriche 5G del futuro saranno così in grado di connettere visori, device edge computing, veicoli automatizzati e robot industriali fino alla possibilità di rimanere connessi anche quando si lascia fisicamente la struttura” ha dichiarato Massimo Arioli, Head of B2B Sales&Marketing, Toshiba Client Solutions Italy.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la crescente sfida per garantire una robusta protezione dei dati sensibili contro le cyber-minacce sempre più intelligenti. Il 5G offrirà una velocità migliore rispetto alle tecnologie 4G e LTE, ma il panorama delle minacce si amplierà proprio perché i cyber criminali avranno la possibilità di sfruttare una forza lavoro sempre più mobile e un numero crescente di touchpoint della rete connessi a Internet, in entrambi i casi basati su 5G.

La ricerca Toshiba ha, infatti, dimostrato come la sicurezza dei dati sia una priorità di investimento nell’ambito ingegneristico per il 70% dei responsabili IT in termini di gestione dei dati generati da tecnologie M2M e IoT. Questo sta dando origine a nuove tecnologie volte a superare le minacce, come le soluzioni di mobile edge computing, che abilitano localmente la comunicazione crittografata dei dati, tradotta in un protocollo di comunicazione, prima di essere inviata via cloud al core della rete aziendale. L’adozione di soluzioni di edge computing permetterà di ampliare il perimetro di sicurezza nell’era mobile, non solo attraverso la protezione dei dati ma creando una forza lavoro mobile più efficiente e produttiva grazie all’elaborazione dei dati a livello edge della rete.

“Lo sviluppo e l’arrivo del 5G garantiranno al settore ingegneristico maggior produttività e connettività, aprendo la strada a numerose altre opportunità rispetto alle tecnologie precedenti, anche se la sicurezza informatica costituirà sempre una preoccupazione costante nel panorama IT”, ha aggiunto Arioli. “L’obiettivo del 5G è quello di agire come catalizzatore delle tecnologie nuove e di quelle future, che saranno di fondamentale importanza per le aziende nei prossimi anni”.