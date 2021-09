Il Wi-Fi 7 sta arrivando e secondo Intel sarà una bomba

Il Wi-Fi è con noi dal 1997, prima di Google, iPhone e aspirapolvere robot. È fondamentalmente una tecnologia legacy! Nonostante la sua maturità, il Wi-Fi è in continua evoluzione per soddisfare le esigenze dei consumatori e delle imprese. Ci sono state otto versioni del protocollo di rete Wi-Fi, con l’ultima (Wi-Fi 6 o, per usare il suo “nome di strada”, 802.11ax) rilasciata nel 2019. Ogni iterazione è stata più veloce e più affidabile rispetto al suo predecessore e attualmente sono in uso tre generazioni e mezzo (Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6 e 6E).

Quindi, quando possiamo aspettarci di vedere il Wi-Fi 7? E quanto sarà più performante del Wi-Fi 6? Intel ha già opinioni precise su questo, ma prima di approfondirle consideriamo quanto sia diventato critico il Wi-Fi per il networking. Secondo Cisco, più della metà (51%) del traffico IP totale arriverà tramite Wi-Fi entro il 2022, con un aumento del 43% rispetto al 2017. Cisco però ha fatto questa previsione prima della pandemia e quindi sospetto che l’enorme aumento del lavoro a distanza spingerà quel 51% più vicino al 60% o anche più in alto. Dopotutto molti milioni di lavoratori non torneranno in un ufficio. Sono permanentemente remoti e la maggior parte di loro opta per la comodità e la mobilità del Wi-Fi quando svolge il proprio lavoro a casa.

Se si aggiunge il numero crescente di dispositivi connessi tramite l’Internet of Things (IoT), che richiedono il tipo di larghezza di banda elevata e bassa latenza offerti dal Wi-Fi, è chiaro che le imprese digitali sarebbero paralizzate senza un Wi-Fi in grado di gestire livelli esponenzialmente maggiori di dati e traffico.

Cosa che, solo per mettere le cose in chiaro, il Wi-Fi 6 riesce già. fare. Come ha affermato il Dr. Carlos Cordeiro, CTO di Wireless Connectivity di Intel, il Wi-Fi 6 “offre una scalabilità quattro volte maggiore, una migliore sicurezza con WPA3, una migliore gestione delle interferenze con le nuove tecnologie OFDMA (accesso multiplo a divisione di frequenza ortogonale) e fino al 75% di miglioramenti della latenza”.

Scalabilità, sicurezza, velocità: Wi-Fi 6 ha funzionato! Ma c’è sempre spazio per migliorare, no? Ed è qui che entra in gioco il Wi-Fi 7. Uno standard è già in lavorazione presso l’IEEE ed è noto come P802.11be.

Per il suo arrivo sul mercato, Cordeiro afferma che il Wi-Fi 7 potrebbe essere a soli tre anni di distanza, il che sarebbe molto più avanti del modello di sei anni per le nuove generazioni di Wi-Fi.

Nel descrivere lo standard 802.11be, Cordeiro afferma anche che il Wi-Fi 7 sarà fino a cinque volte più veloce del Wi-Fi 6. Tuttavia, il grande aggiornamento verrà da qualcosa chiamato Multi-Link Operation (MLO), in cui i dispositivi possono funzionare su più canali contemporaneamente. “MLO fornisce un throughput più elevato, una latenza inferiore e/o una maggiore affidabilità, utili per una serie di applicazioni da VR/AR all’IoT industriale”. E potrebbe supportare velocità di dati aggregate massime che sono 7,2 volte quelle ottenibili con il Wi-Fi 6.

Il Wi-Fi 7 potrebbe anche includere funzionalità di coordinamento tra gli access point per aiutare gli utenti a raggiungere gli obiettivi di prestazioni per le loro reti wireless.

Monica Paolini, fondatrice della società di consulenza Senza Fili, ha dichiarato che il Wi-Fi 7 sarà versatile. “Ci sarà più capacità, ancora una volta, supporto fino a 7 gigahertz e anche per le bande inferiori, dove potreste avere alcune applicazioni IoT come i sensori che richiedono meno larghezza di banda”, ha affermato la Paolini. “Quindi è un tipo di utilizzo completamente diverso per il Wi-Fi.”

I miglioramenti nella latenza e nel jitter, ha detto, “rendono la rete più deterministica. Sapete esattamente cosa dovreste aspettarvi dalla rete. E questo è davvero importante per molte applicazioni industriali, applicazioni IoT”.

Affidabilità e prevedibilità sono molto apprezzate in qualsiasi rete aziendale. Il Wi-Fi 7 sembra proprio quello di cui le aziende hanno bisogno per gestire le loro fiorenti reti di dispositivi connessi e lavoratori remoti. Sarà insomma un importante e ulteriore passo avanti, ma per adesso godiamoci il Wi-Fi 6 finché possiamo.