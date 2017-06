Tra i fattori che incidono nella scelta di un albergo, oggi, c’è la disponibilità Wi-Fi. Lo conferma una recente ricerca condotta da Hotels.com su 9.200 viaggiatori provenienti da 31 Paesi: il 33% degli italiani intervistati ha dichiarato di scegliere una struttura alberghiera solo se offre il Wi-Fi gratuito. Inoltre, il 48% degli italiani considera il proprio smartphone la principale fonte di informazioni mentre è in viaggio. Secondo lo studio “2016 North America Hotel Guest Satisfaction Index Study” di J.D.Power il free Wi-Fi è tra i primi tre elementi di soddisfazione del cliente.

Per rispondere a questa evoluzione nelle richieste della clientela, la direzione del Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (Pesaro) ha pianificato l’implementazione di una rete wireless capace di fornire connettività di alto livello in tutta la struttura, sia nelle arre interne che in quelle esterne.

La progettazione dell’infrastruttura è stata svolta dall’azienda aquilana Air2bite, che ha scelto prodotti Cambium Networks per la realizzazione del progetto.

“La connettività Wi-Fi è ormai considerata da nostri clienti un servizio chiave e la sua disponibilità e qualità in ogni zona dell’albergo, dalla hall alle singole camere, è uno dei fattori che influenzano il giudizio complessivo sulla struttura”, ha commentato Adriano Tocco, direttore della struttura alberghiera. “L’infrastruttura Cambium Networks, che air2bite ha progettato e installato, ci ha consentito di fare un grande salto di qualità in questo senso, con riscontri molto positivi da parte dei nostri clienti”.

Complessivamente sono stati installati 23 access point cnPilot E400 all’interno della struttura per la copertura di stanze, bar, sala ristorante e sala conferenze. L’E400 è un access point 802.11ac ad alta densità, che dispone di 16 SSID, utilizza la tecnologia Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) e supporta 256 utenti contemporaneamente. Per le zone esterne sono invece stati installati 2 hotspot ePMP1000, dotati di sincronizzazione GPS e capaci di servire sino a 120 moduli sottoscrittori senza alcun degrado nella qualità del segnale.

Il sistema viene controllato e gestito in cloud tramite cnMaestro, la soluzione software che permette di configurare e monitorare da un’unica interfaccia l’intera implementazione, assicurando la massima flessibilità e sicurezza.

L’infrastruttura ha permesso la copertura totale, interna ed esterna, della struttura alberghiera. L’implementazione ha richiesto tre giorni di lavoro, comprese le operazioni di test.