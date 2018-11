Cisco porta l’Intent-based Networking wired e wireless ovunque

Da Cisco sono in arrivo due novità per l’intent-based networking introdotto lo scorso anno con gli switch Catalyst 9000: arrivano infatti gli switch Catalyst 9200 e il Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller.

L’anno scorso gli switch Cisco Catalyst 9000 hanno introdotto l’intent-based networking e permesso così alle grandi reti di imparare, adattarsi e evolvere. Oggi Cisco amplia il portfolio Catalyst per tutti gli accessi, incluse le filiali, le reti wired e wireless e rende disponibile l’intent-based networking alle implementazioni di qualsiasi dimensione, offrendo una rete più intelligente, più semplice e più sicura a un incredibile numero di clienti.

“Vogliamo fornire all’IT gli strumenti necessari per automatizzare e avere visibilità end-to-end della rete. Il portfolio ampliato Catalyst 9000 permette ai clienti di fare tutto ciò non solo per le reti wired ma anche per le implementazioni wireless e nelle filiali” ha commentato Sachin Gupta, senior vice president, Product Management, Enterprise Networking di Cisco.

L’intent-based networking rappresenta un cambio importante nel modo in cui le reti vengono create e gestite. Un nuovo approccio che “abbandona” il vecchio e laborioso metodo manuale soggetto ad errori per “catturare” l’intento di business e lo convertono in policy di rete. In questo modo la rete può essere configurata automaticamente in pochi minuti, con la certezza che tutto avvenga correttamente.

La Serie Cisco Catalyst 9000 è stata creata ex novo per l’intent-based networking. Gira su un unico sistema operativo (OS) aperto e programmabile che potenzia tutti i prodotti per l’accesso e WAN. Ciò permette ai clienti Cisco di beneficiare delle nuove innovazioni software rapidamente, di semplificare le operation IT e di ridurre i costi. Un unico controller software automatizza l’intera rete, mentre ASIC programmabili forniscono una protezione degli investimenti senza precedenti. E la sicurezza è integrata in tutta la rete.

Estendendo la famiglia Catalyst 9000 alle implementazioni wireless e ai clienti mid-market, Cisco porta un numero sempre maggiore di clienti in questa nuova era del networking. I nuovi prodotti includono: