Telia sta implementando i primi casi di utilizzo di rete 5G pubblica live in Europa in collaborazione con Ericsson e Intel Corporation. La sperimentazione comprende sia una connessione 5G ad alta velocità su una nave da crociera che rende disponibile la connettività Internet alla nave e ai passeggeri in porto, sia un caso di utilizzo industriale di un escavatore per edilizia controllato in remoto con una rete 5G live.

Si tratta di un passaggio importantissimo nella roadmap globale del 5G, che porta Ericsson, Intel e Telia sempre più vicini all’obiettivo di attivare i servizi 5G a Tallinn e a Stoccolma già nel 2018.

“Si tratta di costruire non solo una nuova rete, ma anche un nuovo modo di pensare e di comprendere l’impatto della rete mobile. Alta velocità, bassa latenza, capacità garantita e mobilità reale sono le caratteristiche destinate ad ampliare gli orizzonti della digitalizzazione, e vogliamo abilitare tutte queste potenzialità insieme ai nostri partner” ha dichiarato Gabriela Styf Sjöman, Global Head of Networks di Telia Company.

L’ambiente 5G è stato creato nel porto di Tallinn per testare ed esplorare il modo in cui la nuova tecnologia mobile può fornire velocità di connessione dati più elevate e una qualità migliorata. Durante il test svolto il mese scorso la tecnologia 5G è stata implementata sull’intera nave mentre si trovava in porto.

In questo modo si è abilitato l’utilizzo del Wi-Fi per 2.000 passeggeri e per i sistemi tecnologici di informazione e comunicazioni della nave stessa. Questo è il primo esempio dei molti utilizzi che saranno possibili grazie al 5G in scenari di trasporto, oltre all’amplissima gamma di servizi wireless gigabit offerti ai consumatori.

I partecipanti al Vertice Digitale di Tallinn che si è svolto nei giorni scorsi hanno inoltre sperimentato la sensazione di controllare un macchinario in remoto (in questo caso un escavatore industriale) tramite controllo a distanza in realtà aumentata funzionante su un collegamento 5G live ultra veloce a bassissima latenza. L’esperimento dimostra come l’operatore possa lavorare con degli escavatori controllati in remoto in ambienti pericolosi in tutta la comodità e la sicurezza del suo ufficio, evidenziando le capacità e le opportunità del 5G in contesti industriali difficili o pericolosi.

“La nostra analisi sulle potenzialità delle reti mobile di quinta generazione per le aziende individua un’enorme opportunità per gli operatori delle telecomunicazioni mondiali. Secondo le nostre previsioni, questi potranno sfruttare un’opportunità di mercato di 582 miliardi di dollari USA entro il 2026, e questa cifra rappresenta un potenziale per raggiungere una crescita dei ricavi del 34%” ha concluso Arun Bansal, Head of Europe and Latin America di Ericsson.