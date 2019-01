5G: ecco cosa dobbiamo aspettarci veramente

Si continuano a leggere storie che proclamano le meraviglie mobile del mondo di domani, con il 5G che mostrerà video 8K alle nostre auto a guida automatica e lo farà 100 volte più velocemente del 4G. Permetteteci di dissentire e non perché siamo cinici, ma perché siamo realistici. La realtà infatti è che il 5G non sarà così veloce. E, almeno per i prossimi anni, sarà disponibile solo in alcune città e solo in alcuni quartieri di esse. In altre parole, sarebbe stupido quest’anno pagare un sovrapprezzo per tutti i pochi smartphone 5G che saranno disponibili. Lo stesso vale per il 2020. E, molto probabilmente, il 2021.

Ed ecco perché. Innanzitutto, l’erede del 4G è un insieme complesso e “disordinato” di tecnologie. Parlando degli USA, uno dei Paesi che proporranno per primi offerte per piani 5G, solo una di queste, la rete T-Mobile 600MHz 5G, sarà ampiamente disponibile. Questo perché T-Mobile ha a lungo implementato una rete da 4G a 600 MHz che raggiunge circa i 10-20 Mbps. Dovrebbe essere relativamente facile adattarla al 5G a 600 MHz e raggiungere velocità fino a 100 Mbps.

In teoria, almeno. Oggi infatti non è disponibile alcun modem che supporti il 5G a 600Mhz e Qualcomm fornirà i primi esemplari solo nella seconda metà dell’anno. E a quale velocità andrà davvero il 5G? Non certo ai 20 Gbps (e con 1 millisecondo di latenza) di cui avete sentito parlare in giro. Dubitiamo infatti che vedremo velocità molto superiori a quelle del 4G a 600MHz.

Quello che sappiamo è che inizialmente 5G coprirà aree limitate e avrà un raggio di poche centinaia di metri… se siamo fortunati. Ah, e se siete in casa vi converrà stare vicino alla finestra visto che solo così riuscirete ad avere segnale. Questo perché l’onda millimetrica (mmWave) 5G che AT&T e Verizon stanno portando negli USA non vanta certo una grande portata. Il 4G, in confronto, ha una portata pratica di circa 20 chilometri.

Per superare questo limite, i carrier dovranno installare celle 5G ovunque, ma anche qui non mancano i problemi. In primo luogo avranno bisogno di ottenere tutti i permessi del caso per l’installazione di dispositivi che, ricordiamolo, non sono proprio piccolissimi (mettete in conto le dimensioni di un forno a microonde). Secondo problema è la necessità di collegare le celle al cavo in fibra per fornire velocità adeguate, perché, come sempre, una rete è veloce quanto il suo collegamento più lento. E, infine, si deve passare materialmente all’installazione.

Che cosa significa tutto questo? Significa che ogni volta che un fornitore di servizi di telecomunicazione progetta una mappa di copertura per il 5G mmWave, si può presumere che sia poco onesto se la copertura sembrerà più grande di una puntina. E questo nelle grandi città. Non vediamo davvero come il 5G potrà essere distribuito in tempi brevi anche nelle città più piccole, nei quartieri periferici o (peggio ancora) in campagna.

AT&T e Verizon possono farsi la guerra finché vogliono su chi sarà veramente il primo fornitore a offrire un’offerta per il 5G. La verità però è che nessuno dei due saprà fornire un servizio esteso e davvero “pieno” prima del 2025. Già, l’ipotesi migliore è che per il 5G “reale” manchino almeno 5-6 anni.

Anche nei luoghi in cui potrebbe essere installato nelle prime fasi, come le convention, gli stadi e altri luoghi molto frequentati, le nuove reti non farebbero molta differenza. Questo perché in location simili il buon vecchio Wi-Fi offre una penetrazione molto migliore. Ecco spiegati motivi per cui nei prossimi anni useremo ancora il 4G ed ecco perché non vi conviene farvi convincere diversamente da produttori di smartphone o dal CEO di una compagnia telefonica.