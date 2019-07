I 10 trend della tecnologia wireless più importanti dei prossimi anni

La tecnologia wireless gioca un ruolo chiave nelle comunicazioni odierne e nei prossimi cinque anni nuove forme diventeranno centrali nelle tecnologie emergenti tra cui robot, droni, veicoli a guida autonoma e nuovi dispositivi medici. Gartner ha identificato le 10 principali tendenze della tecnologia wireless per i leader dell’architettura aziendale (EA) e dell’innovazione tecnologica.

“I leader aziendali e IT devono essere consapevoli di queste tecnologie e tendenze” ha dichiarato Nick Jones, vicepresidente della ricerca presso Gartner. “Molte aree dell’innovazione wireless coinvolgeranno tecnologie immature, come il 5G e le onde millimetriche, e potrebbero richiedere competenze che le organizzazioni attualmente non possiedono. I leader dell’innovazione tecnologica che cercano di guidare l’innovazione e la trasformazione tecnologica dovrebbero identificare e pilotare tecnologie wireless innovative ed emergenti per determinare il loro potenziale e creare una tabella di marcia per la loro adozione”.

Le 10 principali tendenze della tecnologia wireless secondo Gartner sono:

1. Wi-Fi

Il Wi-Fi esiste da molto tempo e rimarrà la principale tecnologia di rete ad alte prestazioni per case e uffici fino al 2024. Oltre alle semplici comunicazioni, il Wi-Fi troverà nuovi ruoli, ad esempio nei sistemi radar o come componente nei sistemi di autenticazione a due fattori.

I primi sistemi cellulari 5G stanno iniziando a essere implementati, anche se per una loro diffusione globale ci vorranno dai cinque agli otto anni. In alcuni casi la tecnologia può integrare il Wi-Fi, poiché è più conveniente per reti di dati ad alta velocità in siti di grandi dimensioni come porti, aeroporti e fabbriche. “Il 5G è ancora immaturo e inizialmente la maggior parte degli operatori di rete si concentrerà sulla vendita della banda larga ad alta velocità. Tuttavia, lo standard 5G si sta evolvendo e le iterazioni future miglioreranno il 5G in aree come l’Internet of Things (IoT) e le applicazioni a bassa latenza”, ha aggiunto Jones.

3. Wireless Vehicle-to-Everything (V2X)

Le auto convenzionali e a guida autonoma dovranno comunicare tra loro, nonché con le infrastrutture stradali. Questo scenario sarà abilitato dai sistemi wireless V2X. Oltre allo scambio di informazioni e dati sullo stato, V2X può fornire una moltitudine di altri servizi, come capacità di sicurezza, supporto alla navigazione e infotainment.

“Alla fine il V2X diventerà un requisito legale per tutti i nuovi veicoli. Ma anche prima che ciò accada, prevediamo di vedere alcuni veicoli che integreranno i protocolli necessari”, ha dichiarato Jones. “Tuttavia, quei sistemi V2X che usano il cellulare avranno bisogno di una rete 5G per raggiungere il loro pieno potenziale.”

4. Potenza wireless a lungo raggio

I sistemi di alimentazione wireless di prima generazione non hanno offerto l’esperienza utente rivoluzionaria che i produttori speravano. In termini di esperienza dell’utente, la necessità di posizionare i dispositivi su un punto di ricarica specifico è solo leggermente migliore rispetto alla ricarica tramite cavo. Tuttavia, diverse nuove tecnologie possono caricare i dispositivi a distanze fino a un metro o su una superficie di tavolo o scrivania.

“L’energia wireless a lungo raggio potrebbe eventualmente eliminare i cavi di alimentazione da dispositivi desktop come laptop, monitor e persino elettrodomestici da cucina. Ciò consentirà progetti completamente nuovi in ambienti di lavoro e in spazi abitativi”, ha dichiarato Jones.

5. Reti Low-Power Wide-Area (LPWA)

Le reti LPWA offrono connettività a bassa larghezza di banda per le applicazioni IoT in modo efficiente dal punto di vista energetico per supportare le cose che richiedono una lunga durata della batteria. In genere coprono aree molto grandi, come città o addirittura interi Paesi. Le attuali tecnologie LPWA includono Narrowband IoT (NB-IoT), Long Term Evolution for Machines (LTE-M), LoRa e Sigfox. I moduli sono relativamente economici, quindi i produttori di IoT possono usarli per abilitare dispositivi piccoli, a basso costo e alimentati a batteria come sensori e tracker.

6. Wireless Sensing

L’assorbimento e la riflessione dei segnali wireless possono essere utilizzati a scopo di rilevamento. La tecnologia di rilevamento wireless può essere utilizzata, ad esempio, come sistema radar interno per robot e droni. Anche gli assistenti virtuali possono utilizzare il tracciamento radar per migliorare le loro prestazioni quando più persone parlano nella stessa stanza.

“I dati del sensore sono il carburante dell’IoT. Di conseguenza, le nuove tecnologie dei sensori consentono tipi innovativi di applicazioni e servizi”, ha affermato Jones. “I sistemi, incluso il rilevamento wireless, saranno integrati in una moltitudine di casi d’uso, che vanno dalla diagnostica medica al riconoscimento degli oggetti e all’interazione con la casa intelligente”.

7. Monitoraggio della posizione wireless migliorato

Una tendenza chiave nel dominio wireless è che i sistemi di comunicazione wireless rilevino le posizioni dei dispositivi ad essi collegati. Il tracciamento ad alta precisione con una precisione di circa un metro sarà abilitato dal prossimo standard IEEE 802.11az ed è destinato a essere una caratteristica dei futuri standard 5G.

“La posizione è un punto chiave dei dati necessari in varie aree di business, come il marketing dei consumatori, la supply chain e l’IoT. Ad esempio, il rilevamento della posizione ad alta precisione è essenziale per le applicazioni che coinvolgono robot e droni per interni”, ha affermato Jones.

8. Wireless a onde millimetriche

La tecnologia wireless a onde millimetriche opera a frequenze comprese tra 30 e 300 gigahertz, con lunghezze d’onda comprese tra 1 e 10 millimetri. La tecnologia può essere utilizzata da sistemi wireless come Wi-Fi e 5G per comunicazioni a corto raggio e larghezza di banda elevata (ad esempio streaming video 4K e 8K).

9. Rete di backscatter

La tecnologia di rete Backscatter può inviare dati con un consumo energetico molto basso. Questa funzione lo rende ideale per i dispositivi di rete di piccole dimensioni. Sarà particolarmente importante nelle applicazioni in cui un’area è già satura di segnali wireless e sono necessari dispositivi IoT relativamente semplici, come i sensori nelle case e negli uffici intelligenti.

10. Software-Defined Radio (SDR)

La SDR sposta la maggior parte dell’elaborazione del segnale in un sistema radio lontano dai chip e all’interno del software. Ciò consente agli apparati radio di supportare più frequenze e protocolli. La tecnologia è disponibile da molti anni, ma non è mai decollata in quanto è più costosa dei chip dedicati. Tuttavia, Gartner prevede che la SDR crescerà in popolarità man mano che emergeranno nuovi protocolli. Poiché i protocolli meno recenti vengono raramente ritirati, la SDR consentirà a un dispositivo di supportare protocolli legacy, con quelli nuovi che verranno semplicemente abilitati tramite un aggiornamento del software.