Il termine edge computing è emerso in un momento in cui il settore IT era inondato di nuove parole d’ordine relative alla cosiddetta trasformazione digitale. Insieme complesso di tecnologie che richiedono sia un investimento considerevole, sia un ripensamento completo del modello di rivenditore, l’edge computing non è affatto un percorso facile per i partner, ma il superamento di questa sfida può sbloccare una miniera d’oro per i partner che sono pronti a iniziare questo viaggio.

Al centro dell’edge computing c’è l’esplosione dei dati che ha generato la migrazione di massa delle aziende verso il cloud e l’Internet delle cose (IoT). Tuttavia, data la frammentazione di questi dati tra data center, cloud pubblici e cloud privati, i clienti aziendali fanno sempre più fatica a sfruttare i vantaggi dell’esperienza cliente di questi dati.

“Cinque anni fa, tutti volevano essere nel cloud, ma ora pochi clienti affermano di essere cloud-first” ha affermato Mark Iles, analista esecutivo di Tech Research Asia (TRA). “Tutti gli altri affermano di voler utilizzare ambienti diversi a seconda dei requisiti specifici della soluzione, il che ovviamente significa che la soluzione è il cloud ibrido”.

L’edge computing, essenzialmente un paradigma di calcolo distribuito che avvicina l’archiviazione dei dati alla posizione in cui è più necessaria, spesso significa spostare l’infrastruttura IT in data center specializzati e progettati per integrare il cloud esistente.

Come osservato da Iles, mentre oggi il 10% dei dati viene elaborato al di fuori di un data center tradizionale, in futuro il 75% di questi dovrà essere elaborato più vicino all’ambiente in cui viene creato, che sarà sempre più ai margini della rete. Per i clienti che hanno ancora le loro vecchie strutture on-premise, queste possono essere rimesse in servizio con soluzioni migliori. In particolare, le industrie che utilizzano un grande volume di dati in tempo reale, come la produzione e l’agricoltura intelligente, avranno il massimo da guadagnare.

L’alba del 5G scatenerà anche un’intera ondata di nuove potenzialità in tutto l’IoT, compresi i veicoli connessi, la sorveglianza e persino i negozi senza cassieri, come Amazon Go a Seattle. Tuttavia, separare i buoni dati dal “rumore” all’interno di questi dispositivi è dove l’edge computing sarà essenziale. “Circa l’80-90% dei dati generati dai sensori è solo rumore”, ha spiegato Iles. “È necessario sfruttare il cloud per eseguire la parte di analytics. Ma dobbiamo trovare un modo per affrontare quel rumore all’edge”

Iles ha anche sottolineato che il cloud e il bordo ora vanno di pari passo. “I fornitori di cloud pubblico stanno iniziando a rendersi conto che il cloud non è necessariamente la soluzione a tutti i mali dell’IT. È per questo che stanno costruendo soluzioni IoT piuttosto avanzate e strutture perimetrali ben integrate. Cloud e edge sono amici, non nemici, e devono sedersi uno accanto all’altro.”

Tuttavia, il passaggio di tutti i pilastri dell’IT (storage, sicurezza, elaborazione e rete) all’edge rimane un compito enorme e un approccio completamente nuovo alla vendita. In gran parte si tratta di costruire soluzioni appositamente pensate per il cliente e provenienti da una mentalità completamente diversa.

Cosa ancora più importante, ha sottolineato infine Iles, l’edge computing richiede un approccio molto più collaborativo da parte del canale. “Quando avrete a che fare con l’edge, sarà importante capire le partnership di cui avrete bisogno. I casi d’uso dell’edge possono essere piuttosto complicati; non sarà sempre una soluzione pre-confezionata”.