Network-as-a-service: i professionisti IT sono interessati ma diffidenti

L'ultimo report 2022 Global Networking di Cisco sul network-as-a-service rileva preoccupazioni per l'interruzione dei servizi e la perdita di controllo, ma anche l'interesse per un accesso più rapido alle nuove tecnologie e meno tempo speso per la gestione della rete.

Quando i professionisti IT considerano il ruolo del network-as-a-service, valutano i vantaggi di un accesso più rapido alle nuove tecnologie e tempi di risposta più rapidi agli incidenti rispetto alla perdita di controllo sulla sicurezza e alle potenziali interruzioni causate dalla transizione dal networking tradizionale. Questi sono alcuni dei risultati del sondaggio di Cisco condotto su 1.534 professionisti IT in 13 Paesi dal titolo 2022 Global Networking Trends Report: The Rise of Network as a Service (NaaS).

In questo report Cisco ha osservato che l’industria sta ancora definendo come sarà il NaaS, ma ha indicato una descrizione della tecnologia fatta da IDC: “NaaS è definito come l’infrastruttura di rete che le organizzazioni utilizzano tramite un modello di consumo flessibile che include hardware, software, strumenti di gestione, licenze e servizi del ciclo di vita ed è gestito tramite una piattaforma basata su cloud”.

NaaS, in pratica, fornisce accesso continuo alle più recenti tecnologie di rete attraverso un modello on-demand o basato su abbonamento. In genere, NaaS sposta l’onere della gestione quotidiana della rete su un provider di terze parti e consente agli ingegneri di rete aziendali di dedicare meno tempo a operazioni di rete ripetitive e più tempo per assicurarsi che policy, prestazioni e sicurezza siano allineate alle esigenze aziendali.

Per le aziende, il concetto di as-a-service è iniziato quando le aziende hanno iniziato ad abbracciare il cloud computing e il suo modello di capacità basata sul consumo. IDC prevede che entro il 2022, il 40% dei budget IT delle grandi imprese sarà ridistribuito grazie all’adozione di pacchetti as-a-service in aree di sicurezza, piattaforme cloud, spazio di lavoro virtuale e connettività. Inoltre, entro il 2024, oltre il 75% dell’infrastruttura in edge location e fino al 50% dell’infrastruttura del data center saranno consumati tramite un modello as-a-service.

“Innumerevoli organizzazioni IT stanno lottando per gestire la complessità della rete, rispondere alle interruzioni, proteggere utenti e dati e tenere il passo con il ritmo accelerato del business”, scrive Cisco nel suo report. “Per affrontare queste sfide, molti stanno studiando nuovi modelli di rete come il NaaS”.

Potenziali aspetti negativi del NaaS

Sebbene l’uso di NaaS sia agli inizi, ci sono preoccupazioni sulla sua implementazione. Ad esempio, il 28% degli intervistati da Cisco ha affermato che i costi e le interruzioni associati alla modifica dell’infrastruttura e delle operazioni esistenti rappresentano ancora oggi un freno all’adozione del NaaS.

“Comprensibilmente, le organizzazioni dispongono di una moltitudine di tecnologie e investimenti, molti dei quali ricadono su piani di ammortamento diversi. Altre organizzazioni hanno tecnologie e applicazioni legacy che potrebbero non essere adatte al NaaS. E alcune aziende semplicemente non vogliono scaricare su altri la gestione quotidiana della loro infrastruttura”.

Sebbene i leader IT condividano un’ampia serie di preoccupazioni, la principale tra queste è la perdita di controllo percepita, in particolare il controllo sulla sicurezza (26%) e sulle prestazioni (20%). Il 30% degli intervistati si è chiesto se sarà in grado di soddisfare le richieste future adottando il NaaS.

“In realtà, il NaaS è progettato per una maggiore scalabilità on-demand e un supporto più rapido per le ultime tecnologie. E la sicurezza, le prestazioni e altre importanti decisioni di controllo spettano ancora al team IT”.

Dal report emerge anche che le prospettive dei leader IT sul NaaS sembravano riflettere le loro filosofie di rete generali, che sono principalmente divise in due campi: “control IT” e “lean IT”. Le organizzazioni che aderiscono al control IT hanno non solo uno staff altamente qualificato, ma anche una forte convinzione che i loro team dovrebbero possedere e controllare completamente lo stack di rete.

Al contrario, il gruppo lean-IT cerca di consolidare il proprio IT, rivalutare le attività di routine rispetto a quelle a valore aggiunto e trovare modi per scaricare su altri la manutenzione dell’infrastruttura. Non sorprende che le organizzazioni con una mentalità lean IT che hanno già spostato alcune delle loro risorse IT nel cloud siano molto aperte alle soluzioni NaaS.

Alleviare le preoccupazioni nei confronti del NaaS

Secondo il report, il 49% dei leader IT e il 57% dei professionisti della rete hanno affermato che il momento e le circostanze migliori per l’adozione di NaaS sono mentre stanno aggiornando o aggiornando la loro infrastruttura di rete e stanno prendendo in considerazione nuove tecnologie tra cui 100 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, 5G, SD-WAN e SASE.

“Il 34% degli intervistati ha affermato che l’adattamento di un sito esistente (brownfield) in cui la tecnologia di rete è già stata implementata è lo scenario ideale per l’adozione del NaaS. È interessante notare che solo il 26% ha affermato che un sito greenfield sarebbe la soluzione migliore per l’adozione di NaaS. E solo il 23% ha affermato che un approccio graduale, in cui i domini vengono aggiornati uno per uno con NaaS, sarebbe lo scenario migliore per la propria organizzazione”.

Gli esperti affermano che prima di adottare una soluzione NaaS, le aziende dovrebbero determinare quanto sia facile personalizzare l’offerta in base alle proprie esigenze individuali e quanto sia facile o difficile adattare i servizi al mutare delle loro esigenze.

Altri risultati nel rapporto di Cisco:

La tecnologia continua ad evolversi più velocemente di quanto le organizzazioni possano adottarla. Il 35% degli intervistati riconosce l’esigenza di implementare continuamente le più recenti tecnologie di rete come Wi-Fi 6, SD-WAN, Secure Access Service Edge (SASE), 5G, AI e altri come il principale driver per NaaS.

Il 35% degli intervistati riconosce l’esigenza di implementare continuamente le più recenti tecnologie di rete come Wi-Fi 6, SD-WAN, Secure Access Service Edge (SASE), 5G, AI e altri come il principale driver per NaaS. Quando si considerano gli attributi tecnici dei fornitori e delle soluzioni NaaS, gli intervistati hanno dato la priorità a un’impronta cloud globale per affidabilità, prestazioni e conformità regionale (31%), nonché funzionalità di machine learning e intelligenza artificiale che consentono l’ottimizzazione continua del servizio NaaS (30%). Anche le API, l’automazione, la sicurezza integrata, la visibilità della rete e la flessibilità della rete sono state valutate molto bene.

Anche le API, l’automazione, la sicurezza integrata, la visibilità della rete e la flessibilità della rete sono state valutate molto bene. L’accesso multicloud è stato identificato come la massima priorità (40%) per il NaaS. Offrendo servizi SD-WAN, i fornitori NaaS possono fornire un modo coerente e ottimizzato per connettersi a un’ampia varietà di applicazioni basate su cloud (IaaS e SaaS).

Il 34% ha dato priorità alle offerte NaaS incentrate sulla sicurezza , tra cui VPN, informazioni sulla sicurezza e gestione degli eventi (SIEM), gateway Web sicuro, firewall e servizi di prevenzione e rilevamento delle intrusioni (IPS/IDS). Questi possono aiutare a proteggere utenti, dispositivi e applicazioni in modo coerente su più cloud e ambienti informatici.

, tra cui VPN, informazioni sulla sicurezza e gestione degli eventi (SIEM), gateway Web sicuro, firewall e servizi di prevenzione e rilevamento delle intrusioni (IPS/IDS). Questi possono aiutare a proteggere utenti, dispositivi e applicazioni in modo coerente su più cloud e ambienti informatici. Il 41% ha affermato che è importante per un provider NaaS offrire una piattaforma NaaS coerente in tutti i domini di rete: accesso, WAN, data center, cloud. Con molti team IT che si trovano a gestire più ambienti, set di strumenti e modelli operativi, il NaaS potrebbe consolidare risorse di rete, policy e operazioni.

accesso, WAN, data center, cloud. Con molti team IT che si trovano a gestire più ambienti, set di strumenti e modelli operativi, il NaaS potrebbe consolidare risorse di rete, policy e operazioni. Rispondere alle interruzioni (45%) e soddisfare le nuove esigenze aziendali (40%) sono citate come le principali sfide di rete per il 2021. Allo stesso tempo, i team IT riconoscono che il principale vantaggio del NaaS è quello di liberare i team IT per fornire innovazione e valore aziendale ( 46%).