Al Mobile World Congress 2023 di Barcellona, Cisco ha mostrato le novità che, assieme a fornitori di servizi di comunicazione, gli integratori di sistemi e i produttori di device, sta mettendo in campo per offrire esperienze wireless semplici e sicure per connettere tutto, ovunque. Grazie a un’infrastruttura 5G aperta e alla piattaforma Cisco Mobility Services che supporta oltre 200 milioni di dispositivi, l’azienda supporta un’ampia gamma di casi d’uso IoT e sono in corso nuovi progetti con partner quali BT Group, KPN, Telenor, Telstra, Telus, Tele2 e TIM per aiutare i clienti aziendali a semplificare le operazioni di rete e ad automatizzare i processi per gestire rapidamente le implementazioni IoT di qualsiasi dimensione.

Accelerazione del 5G

Dai servizi gestiti agli stack telco cloud-native, alle soluzioni di Routed Optical Networking e di edge computing, sono stati presentati nuovi esempi di come Cisco sta aiutando i suoi clienti a promuovere il 5G per soddisfare le esigenze delle aziende.

Cisco e T-Mobile hanno annunciato l’intenzione di offrire alle aziende i primi gateway cellulari 5G di Cisco Meraki, MG51 e MG51E.

Cisco e Intel intendono collaborare alla creazione di centri di innovazione 5G globali per testare applicazioni e casi d’uso 5G e contribuire alla crescita e all’adozione del 5G per le aziende.

La collaborazione rafforzata tra Cisco e NEC comprende soluzioni di integrazione di sistema e potenziali opportunità per l’automazione, il 5G e la rete ottica, per soddisfare le crescenti richieste dei clienti in tutto il mondo. La nuova radio 5G di NEC, UNIVERGE 1200, è in fase di qualificazione con Cisco Private 5G. Maggiori dettagli qui.

NTT e Cisco intendono collaborare per co-innovare e portare sul mercato la tecnologia e i servizi a valore aggiunto che consentiranno ai clienti aziendali di implementare il Private 5G nei settori dell’automotive, della logistica, della sanità, della vendita al dettaglio e della pubblica amministrazione.

Cisco e Qualcomm Technologies stanno unendo gli sforzi per semplificare l’automazione, la gestione e l’orchestrazione di sistemi RAN multi-vendor per accelerare i vantaggi del Private 5G per le imprese.

Webex Meetings è ora disponibile sui nuovi smartphone top di gamma Samsung Galaxy per aumentare l’efficienza dei lavoratori che operano in modo ibrido e in qualunque modo svolgano il loro lavoro.

Nuovi prodotti e soluzioni

Cisco ha inoltre presentato nuove piattaforme, prodotti e soluzioni per potenziare la connettività in tutta la rete tra IoT, accesso wireless fisso 5G, Wi-Fi, routing e altro ancora.