GTT Communications, fornitore globale di connettività di rete gestita e servizi di sicurezza per organizzazioni internazionali, ha annunciato che LFB, un’importante compagnia biofarmaceutica francese, sta implementando i prodotti GTT Managed SD-WAN, Cloud Connect, Dedicated Internet Access e i servizi professionali di GTT. La soluzione supporterà la strategia di trasformazione attualmente in corso della rete di LFB, che copre 28 siti aziendali in Francia, Austria, Repubblica Ceca, Belgio e Stati Uniti.

LFB fornisce prodotti ematici e proteine ricombinanti agli operatori sanitari nei settori dell’immunologia, dell’emostasi e della terapia intensiva. La trasformazione della rete che LFB sta effettuando, a sostegno della decisa transizione delle sue applicazioni verso il cloud, prevede la migrazione dalla sua infrastruttura WAN MPLS a una nuova filosofia di connettività più flessibile ed economica, basata sul concetto di software-defined networking.

La soluzione Managed SD-WAN di GTT fa leva sul backbone proprietario globale Tier 1 per offrire a LFB un’esperienza di utilizzo di Internet più soddisfacente. La rete è progettata per garantire che il traffico dell’azienda rimanga all’interno della rete IP globale di GTT per la maggior parte possibile del suo percorso, per assicurare qualità, controllo e prestazioni ottimali. La soluzione collega le applicazioni aziendali di LFB e i suoi centri di hosting e cloud con la sede centrale, le filiali e gli uffici regionali, oltre ai centri di raccolta del sangue e ai quattro siti di produzione.

Il tempo di operatività del servizio, il miglioramento delle performance per gli utenti finali e l’affidabilità della rete sono fattori critici per LFB, in quanto garantiscono la qualità e la tracciabilità end-to-end dei prodotti, essenziali per la sicurezza dei suoi prodotti e la continuità della sua produzione. In ogni sito vengono fornite connessioni multiple che, insieme alla funzione di traffic steering offerta dalla SD-WAN, consente una configurazione altamente resiliente che soddisfa i severi requisiti di LFB.

“La pandemia ha comportato molti cambiamenti nel modo in cui colleghiamo i nostri siti e la nostra forza lavoro, evidenziando l’importanza della soluzione di rete di GTT nel garantire la continuità della produzione dei nostri prodotti farmaceutici per il trattamento di gravi malattie, molte delle quali rare”, ha dichiarato Guillaume Castel, CIO di LFB. “Nell’ intento di triplicare la nostra capacità produttiva nei prossimi anni con il lancio di un nuovo stabilimento e l’apertura di nuovi centri di raccolta del sangue in diversi mercati, sappiamo di poter contare su GTT come partner affidabile in grado di aiutarci a costruire la nostra rete e a realizzare la nostra filosofia di sicurezza per il futuro del nostro settore sempre più connesso.”