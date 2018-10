Implementazioni SD-WAN in aumento, ma attenti alla sicurezza

Barracuda Networks ha annunciato i risultati dell’indagine Security, Connectivity, and Control: The Challenges and Opportunities of SD-WAN. Commissionato da Barracuda, lo studio si basa su interviste a responsabili IT e professionisti del networking e della sicurezza volte a comprendere quanto siano diffuse le SD-WAN, come le organizzazioni le stiano implementando e quali siano i benefici e i problemi.

L’indagine ha raccolto i dati forniti da oltre 900 interviste realizzate in America, in EMEA e nell’area APAC a professionisti di aziende da 1.000 a più di 5.000 dipendenti di diversi settori: sanità, finanza, istruzione, manifatturiero, pubblica amministrazione e retail.

Globalmente lo studio indica che le SD-WAN sono in aumento per rispondere alle sfide del networking derivanti dall’aumento esplosivo del traffico WAN dovuto all’alta domanda di applicazioni e servizi cloud. La sicurezza continua ad essere la preoccupazione primaria per la grande maggioranza dei leader IT che si apprestano a passare a una soluzione WAN.

I tre principali problemi di fronte a soluzioni SD-WAN sono la complessità (48%), le performance nel cloud (47%) e le performance tra diverse sedi (46%). Le implementazioni di SD-WAN sono comunque in aumento; un terzo degli intervistati ha già implementato SD-WAN nella maggior parte dei siti, mentre il 49% lo sta facendo o prevede di farlo nel giro di un anno. Tra l’altro il 70% dei responsabili IT è convinto di rischiare di perdere un vantaggio competitivo in caso di non aggiornamento della WAN.

La sicurezza, come già accennato, rimane una priorità nella scelta di una soluzione SD-WAN. L’81% dei rispondenti afferma infatti che advanced threat protection e gestione centralizzata sono importanti o fondamentali in fase di acquisto di una soluzione SD-WAN. I benefici più citati di una SD-WAN sono una maggiore sicurezza di rete (57%), una maggiore connettività (56%) e una maggiore agilità e flessibilità della rete (53%). Quasi metà degli intervistati afferma infine di avere ridotto i costi grazie alle SD-WAN e il 36% di avere ridotto i costi in particolare per i servizi MPLS.

“Questi risultati dimostrano che i professionisti IT che sempre più numerosi si rivolgono alle SD-WAN per risolvere i problemi di networking cercano soluzioni che garantiscano sicurezza, semplicità e risparmio” commenta Klaus Gheri, responsabile network security di Barracuda.