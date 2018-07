Fortinet ha annunciato una soluzione SD-WAN completa che fornisce funzionalità SD-WAN e di sicurezza in un’unica offerta integrata per le aziende distribuite. La crescente spinta delle tecnologie SD-WAN ha attirato l’attenzione del mondo IT e in molti stanno beneficiando dell’adozione di un cloud efficiente, ampia visibilità delle applicazioni e costi operativi ridotti.

Ma senza una soluzione adeguata la velocità e l’agilità SD-WAN possono andare a scapito della sicurezza. Per rispondere a questa sfida pervasiva del settore, Fortinet ha creato il primo approccio NGFW-centric al Software-Defined Wide-Area Networking attraverso la stretta integrazione di funzionalità SD-WAN all’interno del FortiGate Next-Generation Firewall. Questo approccio dà vita a una soluzione che punta a combinare maggiore scalabilità, flessibilità, semplicità e risparmio tipici del SD-WAN con una soluzione attenta alla sicurezza.

“Le aziende distribuite si trovano ad affrontare un’intensa digital transformation e stiamo assistendo a un rapido passaggio nel cloud dei modelli di utilizzo delle applicazioni. Muovendosi verso un accesso diretto a Internet, i nostri clienti comprendono la crescente necessità di funzionalità next-generation firewall e prestazioni elevate di SSL inspection. Per garantire che i clienti riconoscano i vantaggi SD-WAN senza compromettere la sicurezza, Fortinet ha fatto evolvere le funzionalità avanzate della SD-WAN nelle ultime versioni di FortiOS” ha commentato John Maddison, SVP of products and solutions di Fortinet

Centinaia di clienti in tutto mondo hanno già scelto Fortinet come soluzione di sicurezza SD-WAN. Tra questi, Fortinet ha visto emergere tre distinti casi di utilizzo con le sfide più impegnative delle aziende distribuite.

Digital Transformation e aziende distribuite

Sulla scia della trasformazione digitale i clienti delle aziende distribuite affrontano una serie di sfide di sicurezza uniche, poiché l’adozione del cloud collega direttamente la propria rete a Internet. Per risolvere questo problema, la proposta SD-WAN di Fortinet combina le funzionalità di adozione cloud SD-WAN in un’unica soluzione con console singola per proteggere le applicazioni SaaS e l’accesso multi-cloud delle aziende distribuite. In questo ambiente i team IT sono in grado di mappare direttamente le risorse WAN rispetto alla funzione aziendale, rendendo la rete più efficiente e reattiva ma dando anche visibilità superiore sulla salute complessiva della rete.

Ridurre la spesa WAN OPEX mantenendo performance elevate

Con l’aumento dei requisiti di ampiezza di banda e l’aumento dei budget OPEX per l’IT, molti clienti si stanno allontanando da soluzioni MPLS a favore di soluzioni SD-WAN per ridurre le spese OPEX. Poiché i clienti adottano una connettività WAN a basso costo, spesso riscontrano problemi a livello di performance applicative. Per risolvere questo problema, l’intelligence multi-path automatizzata (una funzionalità chiave di FortiOS per la SD-WAN) riduce le tempistiche selezionando il percorso più efficiente per SaaS, Voice over IP (VoIP) e altro traffico business-critical attraverso il monitoraggio granulare delle informazioni sul percorso WAN, come latenza, jitter e packet loss.

Consolidare rete e sicurezza

Senza una soluzione integrata il personale IT si trova a dover gestire sia le funzioni di ottimizzazione SD-WAN, sia le funzioni di sicurezza utilizzando due diverse interfacce. Questa separazione delle operazioni di rete e di sicurezza non è solo laboriosa, ma rende anche difficile il collegamento di aspetti tradizionalmente incentrati sulla rete, come prestazioni e funzionalità, alla sicurezza critica e all’ispezione dei dati. Per risolvere questo problema, Fortinet ha semplificato il monitoraggio delle implementazioni SD-WAN attraverso un pannello unico per la gestione centralizzata, la configurazione e il monitoraggio sia della SD-WAN che della sicurezza.